Внук королевы Елизаветы II угодил в скандал и был допрошен полицией из-за поездки к замужней женщине

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II, 43-летний сын принцессы Анны Питер Филлипс, угодил в скандал. Нарушая правила, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса, Питер совершил поездку из графства Глостершир в Шотландию, преодолев расстояние в 740 километров, где навестил замужнюю женщин — школьную подругу своей младшей сестры Зары Тиндолл. На днях Зара родила своего третьего ребенка.

Взбешенные соседи 40-летней Линдси Уоллес, увидев возле ее дома Филлипса, вызвали полицию. Члену королевской семьи пришлось отвечать на вопросы полицейских. Он пояснил, что в Шотландию прибыл по делу — в связи с командировкой по работе. Такие поездки, в отличие от частных визитов, правилами не запрещены. Как сообщает издание Daily Mail, внук королевы работает в компании XL Medical, которая, среди прочего, занимается производством тестов на ковид.

Полицейских объяснения королевского внука удовлетворили. Однако СМИ считают, что «деловая поездка» — всего лишь предлог. По информации инсайдера у Линдси и Питера, занимающего 17-е место в очереди на британский престол, серьезный роман, который они пока стараются скрыть от публики.

Питер в прошлом году объявил о расставании со своей женой Отэм. У супругов есть две дочери — десятилетняя Саванна и восьмилетняя Айла.

Уоллес в настоящее время тоже рассталась с мужем и проживает отдельно. Официально они еще не оформили развод. У Линдси также имеется двое детей.

Линдси Уоллес

Ранее «ФАКТЫ» писал, что кузена королевы Елизаветы II посадили в тюрьму за попытку изнасилования.

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