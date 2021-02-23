Кузена королевы Елизаветы II посадили в тюрьму за попытку изнасилования

Родственника британской королевы Елизаветы II отправили в тюрьму на десять месяцев. Как сообщает издание Daily Mail, 19-й граф Стратмор и Кингхор признан виновным в попытке изнасилования 26-летней женщины, гостившей в его родовом замке Глэмис в 2020 году, где была устроена вечеринка. Хотя дама не давала никакого повода думать, что заинтересована в сексе с хозяином дома, пьяный Саймон Боуз-Лайона ворвался к ней в спальню ночью. Он пытался поцеловать ее, хватал в неположенных местах и задирал ночную рубашку, заявляя, что хочет заняться сексом. Гостье пришлось отбиваться от нападения в течение 20 минут.

На утро протрезвевший граф извинился перед женщиной, которая покинула замок и обратилась в полицию. На суде он сказал, что ему ужасно стыдно за свои действия. И что виной всему алкоголь, хотя это и не снимает с него ответственности.

После этого случая пострадавшей потребовалась помощь психолога. И ее до сих пор мучают кошмары.

Хотя подсудимый просил об условном сроке, судья решил дать ему реальный — чтобы другим неповадно было. Изначально Саймона хотели посадить на 15 месяцев, но, учитывая признание вины, срок был сокращен.

В шотландском замке Глэмис провела свои детские годы королева-мать (в девичестве — Елизавета Боуз-Лайон). 34-летний Саймон Боуз-Лайон — правнук родного брата Елизаветы Боуз-Лайон. Королеве Елизавете II он приходится отдаленным кузеном.

В 2019 году журнал Tatler назвал его в числе самых завидных холостяков Британии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что начался суд над террористом, который рассказал о планах отравить семилетнего принца Джорджа мороженым.



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