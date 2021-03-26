Назван единственный член королевской семьи, с которым остаются близки Меган Маркл и принц Гарри

Эксперты назвали единственного члена королевской семьи, с которым все еще остаются близки Меган Маркл и принц Гарри, которые умудрились испортить отношения практически со всеми родственниками. С ними продолжает общаться кузина 36-летнего Гарри — принцесса Евгения, а также ее муж-простолюдин Джек Бруксбэнк. Как пишет издание Daily Express, королевский комментатор Кэти Николл утверждает, что пары связывают тесные отношения. Евгения и Меган поддерживают контакт. В какой-то мере их объединили беременности, которые частично совпали по срокам.

При этом ранее сообщалось, что Меган Маркл по меньшей мере дважды пыталась затмить Евгению. Она объявила о своей второй беременности вскоре после родов принцессы, которая готовилась объявить имя своего первенца. А о своей первой беременности Маркл сообщила членам королевской семьи на свадьбе Евгении и Джека в 2018 году. По слухам, это даже заставило невесту расплакаться и временно уйти, чтобы гости не видели ее слез. Мать принцессы Сара Фергюсон была просто в ярости, а Гарри чувствовал себя неловко.

Евгения, Джек и их полуторамесячный сын Август сейчас проживают во Фрогмор-коттедже на территории Виндзорского замка. Этот дом королева подарила принцу Гарри и Меган Маркл, которые предпочли переехать в США. Герцог и герцогиня Сассекские предоставили свое пустующее бывшее жилище Евгении. 31-летняя принцесса на днях поделилась семейными фото с маленьким сыном, которые были сделаны на территории Фрогмор-коттеджа.

В своем скандальном интервью Опре Уинфри Меган Маркл удивила публику, заявив вскользь, что была знакома с Евгенией еще до первой встречи с Гарри в 2016 году. Подробностей, откуда она знала принцессу, бывшая актриса не раскрыла.

Об их знакомстве она упомянула, когда рассказывала о первой встрече с королевой Елизаветой, которая состоялась в виндзорском особняке Royal Lodge, где проживают разведенные родители принцесс Евгении и Беатрис — принц Эндрю и Сара. Фергюсон тогда взялась научить Меган делать реверанс, чтобы подготовить ко встрече с Ее Величеством, которая в этот день собиралась навестить родственников после визита в церковь.

Евгения и Джек обвенчались спустя пять месяцев после свадьбы Меган и Гарри в том же месте — часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Цепляется за титулы: подмечено, чем трудоустроившийся принц Гарри отличается от своих работающих кузин-принцесс.



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