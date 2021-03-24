Королева Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой — ее внучка Зара Тиндолл родила сына на полу в ванной

Бэби-бум в британской королевской семье продолжается. В феврале впервые стала мамой внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения. А сейчас десятого правнука Ее Величеству подарила еще одна ее внучка — Зара Тиндолл, дочь принцессы Анны.

Об этом, как пишет издание Metro, сообщил супруг 39-летней Зары Майк Тиндолл в своем подкасте. Как и надеялся 41-летний Майк, на этот раз у них родился мальчик. Ему дали имя Лукас Филипп. Второе имя — в честь дедушки Зары принца Филиппа. Точно так же ранее поступила и принцесса Евгения, назвав сына Авугстом Филиппом.

По словам Тиндолла, все произошло так быстро, что у них даже не было времени доехать до больницы. Зара родила прямо на полу в ванной. Сначала роженице помогала ее подруга Долли, а потом подъехала акушерка, которая оказалась, к счастью, недалеко от поместья Гэткомб-парк, где проживают Тиндоллы и принцесса Анна с мужем. Мать и ребенок чувствуют себя отлично.

«Королева и герцог Эдинбургские в восторге от этой новости и с нетерпением ждут встречи со своим 10-м правнуком, когда позволят обстоятельства», — говорится в официальном заявлении Букингемского дворца по этому поводу.

У Зары (в девичестве Филлипс) и бывшего игрока в регби Майка уже есть две дочери — семилетняя Миа Грейс и двухлетняя Лена Элизабет. Между рождениями дочек Зара пережила два выкидыша. О новой беременности пара сообщила в декабре прошлого года.

Это первый внук принцессы Анны. У ее сына Питера Филлипса, старшего брата Зары, также подрастают две дочери.

Ранее о своей второй беременности объявила Меган Маркл — жена внука королевы принца Гарри.

А на днях второй ребенок родился у младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон.

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