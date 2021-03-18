«Принц Гарри выглядит одиноким»: ни один из друзей и знакомых мужа Меган Маркл не выступил в его поддержку

В то время, как американские подруги, коллеги и просто знакомые Меган Маркл наперебой и с большим энтузиазмом публично выражают ей слова поддержки и одобрения после интервью, которое она вместе со своим мужем принцем Гарри дала телеведущей Опре Уинфри, пожаловавшись на «королевскую жизнь», друзья самого Гарри хранят полное молчание. Со стороны его британских приятелей не слышно ни звука на этот счет.

Как пишет королевский эксперт Даниэла Элсер издания News.com.au, это молчание из Лондона, где рейтинг популярности Гарри и Меган сейчас рекордно рухнул, совершенно «ошеломляюще». По ее словам, переехавший в Калифорнию Гарри выглядит одиноким — теперь, когда он особенно нуждается в поддержке. И ему явно должно быть некомфортно в отрыве от родины, близких ему людей и семьи, отношения с которой ухудшаются.

«Несомненно, сейчас явно настал момент, когда кто-то из респектабельных друзей Гарри, учившихся вместе с ним в Итоне, мог бы высказать сочувствие и помочь британцам понять, через что сейчас проходит бывший любимец английской публики… Когда Меган переехала в Лондон в 2017 году, она обнаружила, что оторвана от своего круга общения и эмоциональной поддержки, страдая от изоляции. Не происходит ли все это теперь снова — в зеркальном отражении?», — заявила Элсер.

Впрочем, Гарри ранее сам порвал многие свои связи под влиянием жены. Так, как сообщал журнал Tatler, Гарри перестал общаться со своим другом детства Томом Инскипом по прозвищу Скиппи, с которым некогда был буквально неразлучен. Они вместе принимали участие в скандальных попойках и вечеринках. Том отговаривал друга жениться на Меган в такой спешке. И там самым настроил ее (а заодно и Гарри) против себя. Маркл отвадила от Гарри и других его приятелей, считая, что они дурно на него воздействуют.

Теперь поселившийся в США принц общается только со знакомыми своей жены и полезными людьми, которые могут помочь Сассексам с их карьерой.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Переговоры не были продуктивными»: подруга Меган Маркл рассказала, что принц Гарри поговорил с братом и c отцом.

Читайте также: Рассержен, обеспокоен и не доверяет: стала известна реакция принца Уильяма на откровения принца Гарри и Меган Маркл.



526

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter