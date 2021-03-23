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Подозреваемая в буллинге Меган Маркл лишилась еще одной сотрудницы: внезапно уволилась директор фонда Archewell

8:19 23 марта 2021
Меган Маркл

Меган Маркл, против которой выдвинуты обвинения в буллинге ее помощниц, лишилась еще одной сотрудницы-женщины. Стало известно, что исполнительный директор и глава администрации основанного Меган и принцем Гарри фонда Archewell неожиданно уволилась с этой должности, не проработав и года.

Уроженка Канады Кэтрин Сен-Лоран ранее в течение восьми лет была одним из топ-менеджеров в фонде Билла и Мелинды Гейтс. На Меган и Гарри она начала работать в апреле прошлого года. Герцог и герцогиня Сассекские тогда заявили, что счастливы видеть ее в своей команде и назвали ее «невероятным» приобретением.

В фонде Archewell сообщили, что за Кэтрин сохраняется статус «советника».

Кэтрин

Ранее сообщалось, что по меньшей мере две сотрудницы Кенсингтонского дворца, работавшие на супругу принца Гарри, вынуждены были уволиться из-за ее грубости.

Между тем стало известно, что Меган и Гарри наняли известного голливудского продюсера Бена Браунинга — одного из создателей фильма «Перспективная девушка», номинирующегося в этом году на «Оскар». Он займется созданием контента для Archewell Productions и Archewell Audio — в рамках заключенных ранее Сассексами контрактов с Netflix и Spotify.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл солгала: в сети появился документ, опровергающий ее слова о свадьбе с принцем Гарри.

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