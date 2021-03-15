Напряжение нарастает: Меган Маркл потребовала у дворца доказательств обвинений ее в буллинге

Напряжение в отношениях королевской семьи с Меган Маркл и принцем Гарри, которые дали скандальное интервью Опре Уинфри, нарастает.

Букингемский дворец, начавший официальное расследование жалоб персонала на буллинг, который якобы позволяла себе Меган, привлек к делу третью сторону — юридическую фирму, которой поручено в этом разобраться. Хотя изначально предполагалось, что расследование будет внутренним. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стало также известно, что герцогиня Сассекская написала во дворец письмо, в котором потребовала доказательств обвинений, прозвучавших в ее адрес. Она желает, чтобы ей были предоставлены электронные письма и текстовые сообщения. Однако ей ответили, что они с Гарри не будут участвовать в расследовании.

Королева передала запрос Меган в офис принца Уэльского Чарльза.

Как стало известно прессе, высокопоставленный придворный советник Джейсон Кнауф в октябре 2018 года докладывал начальнику отдела кадров, а также личному секретарю принца Уильяма и Кейт Миддлтон о «недопустимом поведении Меган» в отношении трех ее теперь уже бывших помощниц. Две из них в итоге вынуждены были уволиться.

Маркл называет это клеветой, которую распускает о ней королевский двор. Ее подруга-актриса Джанина Гаванкар, защищая герцогиню, заявила, что одна из помощниц была уволена «за грубый проступок» — а вовсе не уволилась сама из-за «буллинга».

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Кейт Миддлтон нельзя втягивать в праздные сплетни»: команда Меган Маркл слила информацию о ее переписке с дворцом.

Фото YouTube

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