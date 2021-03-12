«Кейт Миддлтон нельзя втягивать в праздные сплетни»: команда Меган Маркл слила информацию о ее переписке с дворцом

Друзья Меган Маркл выступили в защиту герцогини Сассекской, публично пожаловавшейся на королевскую семью в интервью Опре Уинфри. Они заявили, что у Меган имеются доказательства ее слов.

Так, подруга жены принца Гарри, американская актриса Джанина Гаванкар, которая знакома с Маркл уже около 17 лет, заявила, что Меган сохранила электронные письма и текстовые сообщения, доказывающие ее правдивость. Джанина также утверждает, что королевская семья была в курсе страданий Меган, но ничего не сделала, чтобы ей помочь.

А журналист Омид Скоби, соавтор книги «В поисках свободы» о Меган и Гарри, рассказал о переписке Маркл с королевскими советниками в статье для издания Harper's Bazaar.

После того, как в прессе появились сообщения о размолвке Меган с Кейт Миддлтон, где говорилось, что невеста принца Гарри довела супругу принца Уильяма до слез, Маркл неоднократно просила сотрудников дворца публично прояснить этот вопрос. По словам Меган, на самом деле это Кейт довела ее до слез, а пресса все перекрутила выставила в роли злодейки американку, якобы обидевшую герцогиню Кембриджскую.

Очередное электронное письмо было написано в январе 2020 года — после того, как стало известно о том, что Меган и Гарри намерены покинуть королевскую семью и поселиться в Америке. В то время, как пишет Скоби, представители дворца просили принца Гарри подписать заявление, опровергающее прозвучавшие в СМИ обвинения в том, что Уильям неоднократно «подвергал Сассексов буллингу». Меган решила воспользоваться моментом и наконец обелить свою репутацию.

«Что ж, если мы сейчас готовим какое-то заявление, то, возможно, Кенсингтонский дворец наконец-то прояснит ситуацию и со мной», — написала Меган, имея в виду, что она не заставляла Кейт плакать. И поинтересовалась, почему ее видение этой истории никогда никого не интересовало во дворце.

Однако, как заявил Омид, просьба Меган сделать публичное заявление по этому поводу была проигнорирована. Ей ответили, что «герцогиню Кембриджскую никогда нельзя втягивать в праздные сплетни». И посоветовали хранить молчание по этому вопросу.

Именно после случая с Кейт Меган в полной мере поняла, что никто во дворце не собирается ее защищать. И что отношение во дворце к ней и Гарри отличается от отношения к принцу Уильяму и его жене.

Омид не уточнил, откуда у его эти данные. Но еще во время подготовки к печати книги «В поисках свободы» стало известно, что информацию им передавали не только друзья и знакомые Меган, но и сами герцог и герцогиня Сассекские. Сначала Меган и Гарри категорически опровергали это, но потом вынуждены были подтвердить. Они сообщили, что не давали авторам интервью лично, но пользовалась услугами «третьей стороны».

Британская пресса делает ироничный вывод — либо Скоби получил эту электронную переписку от самой герцогини, либо же она должна подать на него в суд за нарушение приватности — как в случае с публикацией в Daily Mail ее личного письма отцу Томасу Марклу.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Мы совсем не расистская семья»: принц Уильям высказался по поводу обвинений Меган Маркл.

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