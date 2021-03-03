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Букингемский дворец официально начал расследование жалоб персонала на Меган Маркл

21:03 3 марта 2021
Меган Маркл

Между герцогиней Сассекской и британским королевским двором, похоже, разгорается война.

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором говорится о начале расследования жалоб персонала на Меган Маркл. Это произошло после того, как издание The Times сообщило, что, два сотрудника Кенсингтонского дворца из команды герцогини Сассекской были вынуждены уволиться в 2018 году из-за оказываемого на них с ее стороны «невыносимого давления».

Меган Маркл заявила, что она сама является жертвой буллинга и обвинила Букингемский дворец в организации клеветнической кампании против нее. По словам представителей герцогини, дворец якобы использовал газету для «для распространения совершенно ложной информации» накануне интервью, которое Меган и принц Гарри дали Опре Уинфри и которое должно выйти в эфир 7 марта.

«Мы несомненно очень обеспокоены прозвучавшими в The Times утверждениями о заявлениях, сделанных бывшим сотрудником герцога и герцогини Сассекских. Соответственно, наша команда, занимающаяся кадрами, рассмотрит обстоятельства, описанные в статье. Задействованные сотрудники, включая тех, кто покинул дворец, будут приглашены принять в этом участие, чтобы посмотреть, можно ли извлечь уроки.

Королевская семья придерживалась политики уважения достоинства на работе в течение ряда лет, и не потерпит, ни сейчас, ни в будущем, издевательств или преследований на рабочем месте", — говорится в заявлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Королева — не дон Корлеоне»: Меган Маркл и Опру Уинфри обвинили в попытке изобразить Елизавету II боссом мафии.

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Букингемский дворец официально начал расследование жалоб персонала на Меган Маркл

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