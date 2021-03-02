«Было бы тревожно внезапно увидеть это из окна»: королева Елизавета пошутила по поводу открытия ее статуи

Королева Великобритании Елизавета II, которая недавно публично высказалась в пользу вакцинации от коронавируса, провела онлайн-встречу с австралийскими чиновниками — губернатором Южной Австралии Хью Ван Ле и премьер-министром того же штата Стивеном Маршаллом.

Несмотря на то, что ее супруг принц Филипп вот уже две недели находится в больнице, королева была в отличном расположении духа. И даже шутила.

«Доброе утро… Ну, доброе утро для меня. Похоже на то… Я не знаю, какое время суток у вас», — начала она беседу.

The Queen held a meeting last week with the Governor of South Australia, His Excellency the Hon. Hieu Van Le and @marshall_steven, the Premier of South Australia.



HM was briefed on the regions Covid-19 response and the rollout of the vaccination to frontline workers. pic.twitter.com/skaEePlMHF — The Royal Family (@RoyalFamily) March 1, 2021

Комментируя открытие своей собственной новой статуи, которая была установлена на территории Дома правительства в Аделаиде, она отметила ее несомненное сходство с собой.

«Я подумала, что, возможно, было бы довольно тревожно внезапно увидеть это из окна. Вы бы подумали: «Боже мой, она что — приехала неожиданно?», — сказала Ее Величество. А, услышав, что ее статуя сразу стала очень популярна и возле нее фотографируется много людей, Елизавета издала смешок и произнесла: «О, неужели?».

Скульптор Роберт Ханнафорд подарил королеве макет скульптуры, который будет отправлен ей на память. Королева отметила: «Это очень мило. Я рада, что он не такой большой, как оригинал».

Скульптура изображает британскую королеву (которая формально считается также монархом Австралии) в пальто, шляпке и с неизменной сумочкой марки Launer.

Беседа велась из Виндзорского замка, где сейчас монарх находится на самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Королева — не дон Корлеоне»: Меган Маркл и Опру Уинфри обвинили в попытке изобразить Елизавету II боссом мафии.

Фото Twitter Royal Family

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