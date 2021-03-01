Принца Филиппа перевели в другую больницу — это самая длительная госпитализация мужа королевы за всю его жизнь

99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II перевели из больницы имени короля Эдуарда VII в другую лондонскую больницу — имени Святого Варфоломея. Об этом официально сообщил Букингемский дворец. Принц Филипп пройдет там необходимые тесты и продолжит лечение от инфекции — какой именно, не уточняется. Он также будет наблюдаться в связи с уже существующими проблемами с сердцем.

Изначально предполагалось, что Его Высочество, госпитализированный 16 февраля, пробудет под присмотром врачей всего несколько дней. Однако в результате он задержался уже на 14 дней. И останется в лечебном заведении по меньшей мере до конца недели.

Это самая длительная госпитализацию за всю жизнь герцога Эдинбургского, который должен отметить 100-летие в июне этого года. До сих пор рекордом были 11 дней, проведенным им в больнице после операции на брюшной полости в 2013 году.

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