В Британии отреагировали на анонс-тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри с телеведущей Опрой Уинфри, которое будет показано на американском телеканале CBS 7 марта. Изначально оно должно было продлиться 90 минут — но потом было растянуто до двух часов. Предположительно, интервью было отредактировано после того, как стало известно, что Гарри и Меган окончательно и бесповоротно распрощались с обязанностями работающих на монархию членов королевской семьей и были лишены Елизаветой II официальных патронатов.

Роберт Джобсон, биограф принца Чарльза и герцога Эдинбургского, заявил что трейлер был набит «чрезмерной мелодраматической чепухой». Так, Опра на фоне драматической музыки спрашивает у Меган: «Вы молчали или вас заставили молчать?». А та молча смотрит на нее с загадочной полуулыбкой, сохраняя интригу.

По мнению Джобсона, которое он выразил в соцсети Twitter, это звучит так, будто королевская семья — нечто вроде мафиозного клана. Он утверждает, что королева — это не дон Корлеоне из знаменитого «Крестного отца». И всякие предположения о том, что Меган «именем короны» заставили молчать, просто смехотворны. По отношению к Ее Величеству, которая старалась как можно радушнее принять жену внука, такое просто несправедливо.

«Там нет наемных убийц или здоровяков, которые заставляют людей замолчать. Меган, будучи работающим членом королевской семьи, всегда находилась под защитой команды офицеров Скотланд-Ярда. К счастью, она никогда не подвергалась физической опасности, и Гарри это знает. Разговоры о том, что ее „заставляли молчать“ просто смешны. Полагаю, это выгодно для повествования, но какой ценой для королевы, принца Филиппа, королевской семьи, а также для репутации нашей страны?», — сказал Джобсон журналистам Daily Mail.

Другого королевского эксперта Ричарда Фицвильямса беспокоят дополнительные полчаса, выделенные на интервью. Они могут быть опасны для дворца. Обиженные тем, что их лишили патронатов, Гарри и Меган в сердцах могли наговорить лишнего.

«Интервью с Опрой определит их дальнейшие отношения с королевской семьей в обозримом будущем», — считает эксперт.

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