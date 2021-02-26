Елизавета II рассказала, как перенесла прививку от ковида

Королева Великобритании Елизавета II, которая вместе с супругом, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом вакцинировалась от коронавируса в январе этого года, рассказала о том, что почувствовала после прививки.

«Это было очень быстро… И прививка не причинила совсем никакой боли», — сказала королева во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19, передает «Интерфакс-Украина».

Елизавета II призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку. «Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно», — добавила она.

Напомним, что недавно 99-летний супруг королевы был доставлен из Виндзорского замка в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII. Причина его недомогания не разглашалась, однако была информация, что оно не связано с коронавирусом.

Фото из Википедии, автор: Joel Rouse/ Ministry of Defence.

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