Разыскиваемый преступник или актер: американцы не опознали принца Гарри по фото

Журналисты британского издания Daily Mail, недавно проигравшего в суде по делу Меган Маркл, провели эксперимент. Они показывали американцам, фотографию герцога Сассекского и спрашивали, узнают ли они этого человека. Британского принца, который в настоящее время пытается сделать карьеру в США, из десятков опрошенных опознали лишь единицы. Причем большинство из этих немногих не могли даже вспомнить его имя.

Сначала опрос провели в калифорнийском городке Тафт, расположенном примерно в 160 километрах от особняка, где проживает принц Гарри с семьей.

«Кто это? Не имею представления», — сказала 23-летняя Аннализ Уиллс.

«Думаю, я видел его на плакате „Разыскиваются полицией“ возле почтового офиса. Или это один из детей Дональда Трампа?», — предположил 74-летний Джордж Пибоди, учитель на пенсии.

«Понятия не имею. Мне кажется, это баскетболист, но не знаю, в какой он команде», — сказала, покачав головой, 29-летняя домохозяйка Виктория Пирпур.

А вот 56-летняя Гленда Бондс уверенно объявила: «Он актер. Я не знаю его имени, но видела его во многих фильмах. Я его точно видела».

«Он выглядит знакомым. Телеведущий? Я все время смотрю Fox News, думаю он оттуда», — сказал 89-летний Филип Джонсон.

Затем были опрошены жители городка Лондон в штате Огайо — в 3200 километрах от дома Гарри и Меган. «Лондонцы» так же оказались не в курсе. «Насколько я знаю, его не было в моем магазине», — сказал 65-летний Майк Майкл, владелец магазинчика Coffee Peddler. И добавил: «Если вы не покупаете у меня кофе и не привозите велосипед в починку — мне все равно».

23-летняя сотрудница пекарни Пейдж Сэммел после того, как ей сообщили, что это британец, максимально приблизилась к истине. «Он король или что-то в этом роде? Или принц Чарльз? Или Генри?», — сомневалась она.

«Я знаю, что он в чем-то преуспел. Либо он звезда социальных медиа, либо политик… Может, что-то связанное с Брекзит… Не вызвал ли он споров своей позицией в отношении коронавируса? Или он женат на представительнице королевской семьи?» -, гадал 53-летний пастор Даг Хафф. Лишь в одном он был точно уверен: «Это не принц Эндрю». Тем самым вспомнив среднего сына королевы Елизаветы, оказавшегося в центре скандала из-за его связей с педофилом Джеффри Эпштейном.

В штате Флорида, в городе Делрей-Бич, 22-летний бариста Реймонд Стэтон, долго всматриваясь в фото, сказал: «Мой мозг говорит мне, что это актер. Я думаю о Крисе Пратте — не знаю, почему». А, когда ему сказали, что этот незнакомец женат на Меган Маркл, тот ответил: «Извините, это не входит в зону моих интересов».

«Он мне знаком. Думаю, видел его на телевидении. Он женат, разведен? Погодите, он женат — на какой-то теннисистке, актрисе или певице. Не уверен», — сказал 53-летний Реймонд Беркли.

36-летний представитель городской администрации Андерсон Пакулут сказал: «Да, это принц Харрис». А, когда ему указали, что он немного ошибся с именем, добавил: «Я видел его по телевидению, но особо не слежу за этой темой. Последнее, что я слышал — будто он уехал из Англии. А куда он поехал — не знаю».

В городе Принстоун в штате Техас 32-летний парикмахер Алекс Варгер не вспомнил имени Гарри, но опознал в нем какого-то «принца из Европы».

А вот 56-летняя Шерил Хэмилтон узнала Гарри без проблем — на днях она видела телерепортаж о том, что Гарри и Меган сделали пожертвование на ремонт женского приюта в Техасе, пострадавшего из-за снежного шторма. «О, это принц Гарри, конечно», — сказала она. Шерил оказалась фанаткой королевской семьи и смогла поддержать разговор на эту тему. Она отметила, что слегка разочарована тем, что Гарри и Меган отказались от своих обязанностей. И вспомнила дядю королевы Елизаветы — короля Эдуарда VIII отказавшегося от престола ради брака с американкой Уоллис Симпсон. «У Меган и Уолис Симпсон много общего. Обе разведенные, обе американки. И, возможно, обе любят славу и деньги». А когда женщину спросили, хотела ли бы она, чтобы герцог и герцогиня Сассекские посетили Пристоун, она ответила: «Они чересчур либеральны, как по мне. Я не соглашаюсь с их политикой. Надеюсь, в Техас они не приедут».

Ранее принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену, которое было показано на американском телеканале CBS.

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