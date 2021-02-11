Победа Меган Маркл: суд принял ее сторону в деле против СМИ

Высокий суд Лондона принял сторону герцогини Сассекской, которая подала иск против британской газеты Daily Mail и ее издателя Associated Newspapers. Меган Маркл обвиняла их в нарушении конфиденциальности и авторских прав из-за публикации личного письма, адресованному ее отцу Томасу Марклу.

Теперь Меган, скорее всего, не придется противостоять в суде своему 76-летнему отцу, который был готов выступить против своей дочери.

Ранее Томас уже дал показания в письменной форме в качестве свидетеля со стороны ответчика. Он рассказал, что письме, которое он получил в августе 2018 года (примерно через три месяца после ее свадьбы с принцем Гарри, на которой он не присутствовал по состоянию здоровья, Меган сурово отчитывала его, призывая не общаться с журналистами. «Это фактически означало конец наших отношений, а не примирение», — заявил американец. Он подчеркнул, что решил придать огласке ранившее его чувства послание после того, как некие подруги Меган дали интервью журналу People, в котором рассказали о существовании этого письма. Они характеризовали герцогиню, как любящую и заботливую дочь, а самого Томаса — как корыстолюбивого эгоиста, который стремится подзаработать на известности Меган и ее связях с королевской семьей. По словам Маркла, он был обязан опровергнуть эту ложь, чтобы защитить свое доброе имя.

Юристы из команды Меган убеждали суд принять решение в пользу герцогини в упрощенном порядке — без полного судебного разбирательства, настаивая на том, что и без того ясно, что на стороне герцогини закон. Как пишет издание Hello!, их аргументов для судьи Марка Уорби оказалось достаточно. Он счел, что право Меган на приватность нарушено.

«Истица имела резонные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи в газете противоречили этому ожиданию», — говорится в решении судьи.

Он добавил, что «единственное разумное оправдание любого такого вмешательства — это исправить некоторые неточности о письме», допущенные в интервью журналу People. Однако, по мнению судьи, «раскрытие информации не было необходимым или соразмерным средством достижения этой цели».

При этом вопрос относительно авторских прав на письмо еще окончательно не решен, поскольку Меган, как она признала, писала его при содействии Джейсна Кнауфа — бывшего секретаря герцога и герцогини Сассекских по связям с общественностью, которого можно считать «соавтором». Разбирательство по этому поводу еще предстоит. Вопрос о дальнейших шагах будет решаться в суде в марте.

По информации инсайдеров, Букингемский дворец настойчиво пытался убедить супругу принца Гарри отказаться от претензий к СМИ, поскольку судебный процесс дал бы еще больше поводов к пересудам и может завершиться грандиозным скандалом, учитывая участие в нем ее враждебно настроенного и обиженного отца. Кроме того, в суд могли быть вызваны друзья и родственники Меган, а также служащие Кенсингтонского дворца. Но американка Маркл не вняла увещеванием придворных советников.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принц Гарри также выиграл в суде дело против СМИ, обвинивших его в уклонении от обязанностей.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter