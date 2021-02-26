Принц Гарри рассказал в интервью, чем кормит его Меган Маркл

Вечером 25 февраля американский телеканал CBS показал выпуск популярного развлекательного шоу The Late Late Show with James Corden, в котором гостем ведущего Джеймса Кордена стал принц Гарри. Запись была сделана в начале февраля. Корден прокатил Гарри на двухярусном автобусе с открытым вторым ярусом по Лос-Анджелесу. Они посетили особняк, в котором снимался популярный комедийный сериал «Принц из Беверли-Хиллз» (весьма прозрачный намек, согласитесь), причем герцог Сассекский сходил там в туалет (пардон, уважаемые читатели!). А потом туда подъехали друзья Гарри, и они все вместе, включая совсем неспортивного Кордена, устроили тренировку, которая характерна для военнослужащих.

Гарри показал Джеймсу Кордену, как тренируются военные

Весь этот антураж, впрочем, не помешал внимательным зрителям выудить из разговора Джеймса и Гарри действительно интересную информацию.

Герцог Сассекский заявил, что с появлением в его жизни Меган Маркл члены королевской семьи перестали понимать его. Они не приняли женщину, которую он полюбил. Гарри признался: «Я понял, что Меган та единственная уже во время нашей второй встречи!»

Обстановка в Британии стала невыносимой. Британские СМИ оказались «токсичными». Постоянное давление, которое он испытывал, «начало разрушать психику».

Тем не менее, Гарри настаивает на том, что их отъезд в США не был бегством. «Это было временное отступление, но не капитуляция… Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой отец и муж. Я спросил себя: „Как мне избавить мою семью от всего этого?“. Ответ был очевиден», — заявил внук Елизаветы II.

Он также затронул болезненную для него тему лишения различных привилегий, воинских званий и патронатов. Напомним, программа записывалась в начале февраля, до того, как британская королева объявила о своем решении попросить внука и его супругу отказаться от всех остававшихся у них королевских патронатов. Судя по словам Гарри, он это предвидел. Судите сами. «Моя жизнь заключается в служении обществу. В какой бы части света я ни оказался, для меня ничего не меняется. Что касается меня лично, какое бы решение не было принято по ту сторону Атлантики, я никогда не сдамся», — сказал герцог Сассекский.

Откровенный разговор на открытой платформе автобуса

Кордена интересовали, конечно, не только серьезные вопросы. По просьбе Джеймса, Гарри описал свой обычный с женой день. Завтрак готовит Меган. «Это прекрасный органический микс. На Рождество моя бабушка подарила нам вафельницу. Она спросила, что хотел бы получить в подарок Арчи, и Мег сказала — вафельницу. И бабушка прислала ее. С тех пор Мег готовит вафли каждое утро для меня и Арчи. Честно, я не знаю, что она там мешает. Но сверху кладет немного йогурта, немного джема. Иногда немного ягод или меда, или сиропа. Мне нравится. Сыну тоже», — рассказал Гарри.

Он также сообщил, что регулярно общается с Елизаветой II и принцем Филиппом в Zoom. «Мои бабушка и дедушка знают, как им пользоваться. И у них благодаря этому есть возможность увидеть Арчи», — сказал Гарри.

День у них обычно заполнен различными делами. А вечером они обязательно пьют чай, купают Арчи и укладывают малыша спать. Гарри читает ему перед сном книгу. «Он просто уморительный! Ему сейчас почти два года. Уже говорит. И первое слово, которое он произнес, было, ты ни за что не поверишь! Это крокодил!»

Корден действительно не поверил. «Крокодил?! Это же длинное слово! Три слога!». Гарри с ним согласился и сказал, что понятия не имеет, как так вышло.

Когда Арчи засыпает, у них с Меган появляется свободное время. «Мег обычно заказывает еду в ресторане, или мы выходим куда-нибудь поесть, если есть настроение. Или она может приготовить что-то сама. Потом заваливаемся в кровать, включаем телевизор и смотрим что-нибудь интересное. Чаще всего Netflix».

Корден поинтересовался, смотрели ли Гарри и Меган сериал «Корона». Герцог Сассекский ответил утвердительно. Он сказал, что сериал ему понравился, хотя во многом показывает с негативной стороны королеву, его родителей, остальных родственников. «Нужно помнить, что его создатели весьма вольно обошлись с правдой. Во многом он не соответствует реальным событиям, но главную идею они передали очень точно. Заключается она в том, что члены королевской семьи ставят долг и служение обществу превыше всего. И зрители увидели, что из этого получается», — подчеркнул Гарри.

В какой-то момент Корден сделал видеозвонок Меган. Герцогиня Сассекская призналась, что не называет мужа по имени. Для Гарри у нее есть прозвище — Хаз. Меган была дома в их с Гарри особняке стоимостью 15 миллионов долларов. При этом на ней было легкое голубое платье бренда Velvet Torch, которое можно купить в интернет-магазинах за 30 долларов.

Джеймс Корден и принц Гарри звонят Меган Маркл

Интервью Гарри вышло в эфир за две недели до показа беседы герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри. Эту программу с большим нетерпением ждут миллионы зрителей во всем мире. Британские СМИ настроены к предстоящему эфиру в основном враждебно и резко критикуют Гарри и Меган, называя их лицемерами. Они покинула Британию якобы в поисках спокойной тихой жизни, не желая рассказывать масс-медиа свои секреты, а теперь всеми силами стремятся попасть на экраны телевизоров.

Досталось уже и программе Джеймса Кордена. В Британии обвинили телеканал CBS в неуважении к Елизавете II. По Гринвичу эфир The Late Late Show почти совпал с обращением королевы к подданным, в котором она призвала британцев делать прививки против коронавируса и рассказала о собственных ощущениях после вакцинации.

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