Принц Гарри рассказал в интервью, чем кормит его Меган Маркл
Вечером 25 февраля американский телеканал CBS показал выпуск популярного развлекательного шоу The Late Late Show with James Corden, в котором гостем ведущего Джеймса Кордена стал принц Гарри. Запись была сделана в начале февраля. Корден прокатил Гарри на двухярусном автобусе с открытым вторым ярусом по Лос-Анджелесу. Они посетили особняк, в котором снимался популярный комедийный сериал «Принц из Беверли-Хиллз» (весьма прозрачный намек, согласитесь), причем герцог Сассекский сходил там в туалет (пардон, уважаемые читатели!). А потом туда подъехали друзья Гарри, и они все вместе, включая совсем неспортивного Кордена, устроили тренировку, которая характерна для военнослужащих.
Весь этот антураж, впрочем, не помешал внимательным зрителям выудить из разговора Джеймса и Гарри действительно интересную информацию.
Герцог Сассекский заявил, что с появлением в его жизни Меган Маркл члены королевской семьи перестали понимать его. Они не приняли женщину, которую он полюбил. Гарри признался: «Я понял, что Меган та единственная уже во время нашей второй встречи!»
Обстановка в Британии стала невыносимой. Британские СМИ оказались «токсичными». Постоянное давление, которое он испытывал, «начало разрушать психику».
Тем не менее, Гарри настаивает на том, что их отъезд в США не был бегством. «Это было временное отступление, но не капитуляция… Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой отец и муж. Я спросил себя: „Как мне избавить мою семью от всего этого?“. Ответ был очевиден», — заявил внук Елизаветы II.
Он также затронул болезненную для него тему лишения различных привилегий, воинских званий и патронатов. Напомним, программа записывалась в начале февраля, до того, как британская королева объявила о своем решении попросить внука и его супругу отказаться от всех остававшихся у них королевских патронатов. Судя по словам Гарри, он это предвидел. Судите сами. «Моя жизнь заключается в служении обществу. В какой бы части света я ни оказался, для меня ничего не меняется. Что касается меня лично, какое бы решение не было принято по ту сторону Атлантики, я никогда не сдамся», — сказал герцог Сассекский.
Кордена интересовали, конечно, не только серьезные вопросы. По просьбе Джеймса, Гарри описал свой обычный с женой день. Завтрак готовит Меган. «Это прекрасный органический микс. На Рождество моя бабушка подарила нам вафельницу. Она спросила, что хотел бы получить в подарок Арчи, и Мег сказала — вафельницу. И бабушка прислала ее. С тех пор Мег готовит вафли каждое утро для меня и Арчи. Честно, я не знаю, что она там мешает. Но сверху кладет немного йогурта, немного джема. Иногда немного ягод или меда, или сиропа. Мне нравится. Сыну тоже», — рассказал Гарри.
Он также сообщил, что регулярно общается с Елизаветой II и принцем Филиппом в Zoom. «Мои бабушка и дедушка знают, как им пользоваться. И у них благодаря этому есть возможность увидеть Арчи», — сказал Гарри.
День у них обычно заполнен различными делами. А вечером они обязательно пьют чай, купают Арчи и укладывают малыша спать. Гарри читает ему перед сном книгу. «Он просто уморительный! Ему сейчас почти два года. Уже говорит. И первое слово, которое он произнес, было, ты ни за что не поверишь! Это крокодил!»
Корден действительно не поверил. «Крокодил?! Это же длинное слово! Три слога!». Гарри с ним согласился и сказал, что понятия не имеет, как так вышло.
Когда Арчи засыпает, у них с Меган появляется свободное время. «Мег обычно заказывает еду в ресторане, или мы выходим куда-нибудь поесть, если есть настроение. Или она может приготовить что-то сама. Потом заваливаемся в кровать, включаем телевизор и смотрим что-нибудь интересное. Чаще всего Netflix».
Корден поинтересовался, смотрели ли Гарри и Меган сериал «Корона». Герцог Сассекский ответил утвердительно. Он сказал, что сериал ему понравился, хотя во многом показывает с негативной стороны королеву, его родителей, остальных родственников. «Нужно помнить, что его создатели весьма вольно обошлись с правдой. Во многом он не соответствует реальным событиям, но главную идею они передали очень точно. Заключается она в том, что члены королевской семьи ставят долг и служение обществу превыше всего. И зрители увидели, что из этого получается», — подчеркнул Гарри.
В какой-то момент Корден сделал видеозвонок Меган. Герцогиня Сассекская призналась, что не называет мужа по имени. Для Гарри у нее есть прозвище — Хаз. Меган была дома в их с Гарри особняке стоимостью 15 миллионов долларов. При этом на ней было легкое голубое платье бренда Velvet Torch, которое можно купить в интернет-магазинах за 30 долларов.
Интервью Гарри вышло в эфир за две недели до показа беседы герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри. Эту программу с большим нетерпением ждут миллионы зрителей во всем мире. Британские СМИ настроены к предстоящему эфиру в основном враждебно и резко критикуют Гарри и Меган, называя их лицемерами. Они покинула Британию якобы в поисках спокойной тихой жизни, не желая рассказывать масс-медиа свои секреты, а теперь всеми силами стремятся попасть на экраны телевизоров.
Досталось уже и программе Джеймса Кордена. В Британии обвинили телеканал CBS в неуважении к Елизавете II. По Гринвичу эфир The Late Late Show почти совпал с обращением королевы к подданным, в котором она призвала британцев делать прививки против коронавируса и рассказала о собственных ощущениях после вакцинации.409
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