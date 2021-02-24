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Эксперты по языку жестов уличили принца Гарри в подражании Дональду Трампу

9:44 24 февраля 2021
Меган Маркл и принц Гарри

Эксперт по языку жестов проанализировала поведение Меган Маркл и принца Гарри, которые впервые показались на публике после объявления о второй беременности герцогини и об их окончательном выходе из состава работающих на монархию членов британской королевской семьи.

По мнению специалиста Джуди Джеймс, беседовавшей с журналистами Daily Mail, внук королевы Елизаветы все больше американизируется. У него появились не свойственные ему ранее жесты и позы в стиле Дональда Трампа — широко расставленные в положении сидя ноги, самоуверенные и демонстрирующие энтузиазм движения руками.

Гарри выглядит «доминантным альфа-самцом» рядом с Меган, которая на этот раз выбрала скромный образ при муже, на которого она смотрит «с обожанием». Руки беременной Маркл, наряженной в дорогое платье от Oscar de la Renta, сложены на коленях — больше в стиле британского королевского протокола, который она ранее неоднократно нарушала.

«Эти двое почти поменялись стилями… Ранее Гарри часто жался на краю дивана, в то время, как Меган обращалась к камере и вела разговор. Здесь она, кажется, играет более мягкую роль, чтобы создать впечатление, что Гарри превратился в звезду.», — считает Джеймс.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Уильям в ярости из-за поведения принца Гарри и Меган Маркл, проявивших неуважение к королеве.


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