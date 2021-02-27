Меган Маркл намекнула на пол своего будущего ребенка

Фанаты Меган Маркл уверены, что герцогиня Сассекская прозрачно намекнула на пол своего будущего ребенка. Жена принца Гарри появилась в видеоролике с рекламой нового выпуска подкаста Archewell Audio в платье от Oscar de la Renta стоимостью 3800 долларов. На пальце ее при этом сияло золотое кольцо, с которым она ранее не появлялась на публике. Как сообщает издание The Sun, в это ювелирное изделие от канадского ювелирного бренда Ecksand вставлен красивый ярко-розовый сапфир. Украшение стоит 1575 долларов.

В соцестях тут же пошли слухи, что Меган и Гарри ждут девочку. «Розовое кольцо — это намек на то, что будет девочка?», «С помощью розового камня она хочет что-то сказать нам?», «Это ее тонкий способ продемонстрировать, что у нее будет дочка», «Это ДЕВОЧКА!!!», — писали в комментариях.

Королевские эксперты предполагают, что Меган и Гарри уже, конечно, знают пол будущего ребенка, но держат эту информацию при себе. Они также не считают себя обязанными давать будущему малышу какое-либо традиционное английское имя, как это принято в королевской семье. И оставляют за собой право назвать младенца на американский манер. Хотя у букмекеров, в случае, если родится девочка, считается фаворитом имя Диана — в честь покойной матери Гарри.

Первенец супругов Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет в Лондоне 6 мая 2019 года. сон. Родители отказались от предлагаемого королевой титула графа Дамбартона для своего сына, желая, чтобы он воспитывался, как частное лицо.

Слухи о том, что бывшая актриса Маркл, по некоторым признакам, ожидает именно девочку, ходили еще до того, как пара официально объявила о второй беременности герцогини.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперты по языку жестов уличили принца Гарри в подражании Дональду Трампу.



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