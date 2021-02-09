Меган Маркл впервые за два месяца появилась онлайн и вызвала слухи о том, что беременна девочкой

Меган Маркл и принц Гарри повергли в шок участников поэтического кружка GetLitPoet, неожиданно присоединившись к ним в Zoom во время видеовстречи, приуроченной к Месяцу афроамериканской истории.

Герцогиня Сассекская, которая наполовину является афроамериканкой, даже процитировала некоторые из ее любимых стихотворных строк.

Фото с этого мероприятия были опубликованы в соцсетях.

Это было первое появление Меган онлайн с 14 декабря – тогда она засветилась в эфире CNN. Гарри на днях видели в Лос-Анджелесе в сопровождении съемочной группы. А вот его супруга давно не выходила на публику. В ноябре прошлого года Меган призналась, что летом перенесла выкидыш. В декабре герцогиню засекли на улице папарацци, и на сделанных ими снимках фанаты разглядели намек на новую беременность: под свободной одеждой угадывался округлившийся живот.

Хотя фигура 39-летней Маркл во время онлайн-встречи с любителями поэзии видна не была, в соцсетях предположили, что она все же ждет ребенка. Причем девочку. Фанаты бывшей актрисы, у которой есть полуторагодовалый сын Арчи, подметили, что она выглядит счастливой, но не так, как обычно. И даже несколько подурнела – а это считается якобы признаком того, что женщина вынашивает дочку, которая «отнимает» ее красоту. Во время беременности Арчи Меган буквально сияла и выглядела отлично.

A surprise poetry class appearance from the Sussexes in honour of #BlackHistoryMonth. @GetLitPoets initiative helps increase literacy and empower youth at over 100 US schools. Their curriculum helps students learn classic poetry alongside penning and performing their own verses. https://t.co/l2fmd36JrW pic.twitter.com/yCR2d55Ark — Omid Scobie (@scobie) February 8, 2021

Ранее «ФАКТЫ» приводили подробности из книги сестры Маркл, утверждающей, что для Меган имел значение только титул принца Гарри.

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Фото Instagram

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