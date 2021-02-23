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В платье за 4000 долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

6:51 23 февраля 2021
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри впервые показались на публике после объявления о второй беременности герцогини и об их окончательном выходе из состава высокопоставленных членов британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские записали ролик с рекламой нового выпуска своего подкаста Archewell Audio. В декабре прошлого года принц и бывшая актриса подписали контракт с интернет-сервисом потокового аудио Spotify.

Меган, которая в последние месяцы появлялась онлайн так, чтобы в кадр попадала только верхняя часть ее тела, больше не скрывает фигуру. Как сообщает издание Daily Mail, Маркл выбрала для записи белое платье с принтом лимонного дерева от Oscar de la Renta стоимостью 3800 долларов.

В своем рекламном видео супруги заявили, что беседы, который они ведут в подкасте, «вдохновляют, бросают вызов и обучают». «Мы создали Archwell Audio, чтобы дать возможность быть услышанными голосам, которые, возможно, не слышны, и рассказывать истории людей», — сказала Меган.


Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Уильям в ярости из-за поведения принца Гарри и Меган Маркл, проявивших неуважение к королеве.

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