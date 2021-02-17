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Мир

Путин-младший счел нормальным для президента РФ иметь дворец

11:09 17 февраля 2021
Роман Путин

Двоюродный племянник российского президента Роман Путин считает, что фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» не стал поводом для революции в России.

Как передают «Открытые медиа», родственник хозяина Кремля заявил, что в России «70 процентов опрошенных считают, что руководитель нашей страны имеет право на объекты недвижимости такого плана».

По его словам, фильм Алексея Навального делался с учетом «западного менталитета» в расчете на то, что он станет своеобразной «бомбой» и вызовет взрыв в обществе. Однако, по мнению Романа Путина, на акции протестов вышли «десятые доли» процента россиян.

«Данные провокации — не повод для революции в нашей замечательной стране», — заявил Путин-младший, лидер недавно созданной партии «Россия без коррупции».

Напомним, что после выхода фильма Навального кремлевские пропагандисты подготовили «ответ», сделав сюжет о вилле, на которой оппозиционер жил в Германии до возвращения в Москву.

У Навального по этому поводу заявили, что пропагандисты завысили стоимость аренды как минимум вдвое, и что за проживание Навального платил его близкий друг, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Фото Романа Путина из соцсетей.

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