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Мир

Ободрали до бетона: скандальный «дворец Путина» срочно перестраивают

16:13 10 февраля 2021
Дворец Путина

Строители, работавшие во «дворце Путина», фильм о котором обнародовал оппозиционер Алексей Навальный, рассказали, что демонтаж резиденции под Геленджиком шел несколько лет.

Как сообщает русская служба «ВВС», один из рабочих, который приехал на объект в 2018 году, рассказал, что масштаб демонтажных работ «поражал», и что здание «ободрали до бетона». К тому времени, по оценке строителя, ремонтные работы велись около полугода — в здании уже не было мебели, но декоративная отделка стен и потолков сохранилась: «То, что показал в фильме товарищ Навальный, имело место».

Двое других работников рассказали о плесени, которая поразила все здание — местами она была зеленая, а местами уже черная. Больше всего были поражены стены и потолки. Что же касается дорогой обшивки, то она крепилась к фальшивым стенам — гипсокартонной обшивке. А плесень была «непосредственно за фальшстеной».

Саму же богатую обшивку «увезли в неизвестном направлении». Один из рабочих рассказал о слухах, согласно которым дорогой камень «закопали в Молокановой щели» — ущелье рядом с «дворцом Путина».

Напомним, что архитектором резиденции под Геленджиком является итальянец Ланфранко Чирилло, который отрицает, что объект связан с хозяином Кремля. Он утверждал, что работу над объектом он начал в 2000-х годах.

Фото — скриншот.

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