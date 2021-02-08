У Навального признались, кто и сколько платил за аренду виллы в Германии

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков опроверг сведения, обнародованные в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» об арендованной Алексем Навальным раскошной квартире, где он проживал во время прохождения реабилитации в Германии.

По словам политика, хозяин виллы являлся членом движения «Солидарность» и в начале 1980-х был вынужден бежать из Польши, когда там начались политические гонения.

Волков утверждает, что лично договаривался об аренде с хозяином, и поскольку квартиру арендовали на шесть недель, тот сделал большую скидку, поэтому озвученная на «России 1» стоимость квартиры была завышена как минимум вдвое. Оплачивал счет близкий друг Навального, бизнесмен Евгений Чичваркин.

А что касается съемок фильма-расследования на студии The Black Forest в немецком Кирхцартене, глава региональных штабов оплачивал счет за ее аренду лично — 1800 евро за два съемочных дня.

Отдельно соратник арестованного оппозиционного политика предупредил пропагандистов «Россия 1», что они могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как в Германии и Бельгии, так и в России, съемка скрытой камерой является преступлением.

В кадре с 41:00.

Напомним, фильм о вилле в Германии, на которой жил Алексей Навальный до возвращения в Москву, стал ответом на фильм самого Навального о «дворце Путина» в Геленджике.

Фото leonidvolkov.ru/

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