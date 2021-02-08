«Россия 1» ответила на «дворец Путина» сюжетом о вилле Навального в Германии

После обнародования фильма о «дворце Путина» под Геленджиком на кремлевском телеканале «Россия 1» вышла «ответочка» — фильм о вилле в Германии, на которой жил Алексей Навальный до возвращения в Москву.

Как сообщает «Медуза», в сюжете о «вилле Навального» говорится, что двухэтажный дом площадью более 300 «квадратов» расположен в самом престижном районе Фрайбурга.

На первом этаже — гостиная с диванами и телевизором, две спальни с террасой, кухня с кофемашиной, а также подсобное помещение.

На цокольном этаже виллы устроена спа-зона с большим бассейном. На втором — гостиная с печкой и камином, еще одна гостиная с обеденным столом, кухня в красно-черных тонах, гардеробная во французском стиле, три спальни, две ванные, гостевой туалет.

Отмечается, что сутки на этой вилле обходятся в 530 евро плюс залог, и что Алексей Навальный жил там почти два месяца до самого отъезда.

Напомним, что после скандала вокруг «дворца Путина» российские паблики сообщали, что резиденция принадлежит предпринимателю и миллиардеру Аркадию Ротенбергу, который якобы ее купил, чтобы сделать там отель.

А итальянский архитектор Ланфранко Чирилло, который начал работать над объектом в начале 2000-х годов, отрицал, что резиденция связана с хозяином Кремля. Он утверждал, что «никогда не встречался с Путиным в Геленджике», но уточняющие вопросы на эту тему игнорировал.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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