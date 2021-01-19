"Самое охраняемое место в России": Навальный рассказал подробности о личном дворце Путина

На канале российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали и арестовали сразу же после возвращения из Германии в РФ, выложили очередное расследование о дворце хозяина Кремля Владимира Путина — резиденции в районе Геленджика на Черном море.

«Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования — Владимир Путин — думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы», — говорится в комментарии.

Расследователи добавляют, что Путин «в своей тяге к роскоши и богатству спятил совершенно», а его поместье называют «государством в государстве» и «самым охраняемым местом в России». Площадь дворца превышает 17 тысяч «квадратов». На территории есть церковь, собственное казино и оранжерея…

Ранее сообщалось, что у Путина есть дворец в испанской Марбелье, который обошелся ему в 15 млн евро. В особняке площадью 4000 квадратных метров — два бассейна, большой сад с фонтанами, а также собственный кинотеатр, спа, 10 ванных комнат и захватывающие виды, достигающие Гибралтара и Северной Африки. Также есть своя вертолетная площадка и гараж на 10 машин.

А «Дождь» утверждал, что еще одной тайной резиденцией для отдыха Путина является вилла Селлгрена в Ленинградской области. В этом доме в свое время снимались сцены из телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Двадцатый век начинается».

Фото — скриншот.

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