28.04 / 28.21 33.79 / 34.19
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У "дворца Путина" в Геленджике "неожиданно" нашелся хозяин

15:33 30 января 2021
дворец

«Дворец Путина» в Геленджике, о котором в своем нашумевшем фильме рассказал Алексей Навальный, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Бизнесмен якобы заявил, что он является бенефициаром стройки на мысе Идокопас. После окончания в новострое откроют отель.

По словам предпринимателя, резиденция была приобретена несколько лет назад и сразу задумывалась под отель.

Ротенберг заявил, что якобы ранее не признавал себя владельцем «дворца» «из-за человеческого фактора», из-за «скандалов» вокруг него.

Напомним, Аркадий Ротенберг входит в ближайший круг президента Путина. Его компании получают всегда самые «вкусные» заказы. Фирмы Ротенберга были главными подрядчиками при строительстве олимпийских объектов в Сочи, а также при возведении Крымского моста.

Вероятно, расследование соратников Навального вынудило Кремль защищаться. Поэтому близкий друг Путина был объявлен «владельцем» «дворца».

Публикация Mash вызвала резкую критику со стороны представителей команды Алексея Навального.

По данным российских СМИ, фактическим начальником" Telegram-канала Mash является Степан Ковальчук, племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, который также входит в «ближний круг» президента Путина.

328

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Семейство Крутоголовых

"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Ведущая после перелома

Скрюченная с тросточкой: Кудрявцева встретила Лазарева в необычном виде

Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Мишель Андраде

«А топика побольше размером не было?» Мишель Андраде впервые побывала на девичнике

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер