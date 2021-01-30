У "дворца Путина" в Геленджике "неожиданно" нашелся хозяин

«Дворец Путина» в Геленджике, о котором в своем нашумевшем фильме рассказал Алексей Навальный, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Бизнесмен якобы заявил, что он является бенефициаром стройки на мысе Идокопас. После окончания в новострое откроют отель.

По словам предпринимателя, резиденция была приобретена несколько лет назад и сразу задумывалась под отель.

Ротенберг заявил, что якобы ранее не признавал себя владельцем «дворца» «из-за человеческого фактора», из-за «скандалов» вокруг него.

Напомним, Аркадий Ротенберг входит в ближайший круг президента Путина. Его компании получают всегда самые «вкусные» заказы. Фирмы Ротенберга были главными подрядчиками при строительстве олимпийских объектов в Сочи, а также при возведении Крымского моста.

Вероятно, расследование соратников Навального вынудило Кремль защищаться. Поэтому близкий друг Путина был объявлен «владельцем» «дворца».

Публикация Mash вызвала резкую критику со стороны представителей команды Алексея Навального.

Испытываю чувство жалости и отвращения к «журналистам» этой помойки Mash, которых как дешевых проституток вызвали на объект, провели через кордоны охраны фсб, поводили за ручку по стройке. Ну и велели записать позорный пассаж про «мы не знаем кто владелец, владелец отзовись». — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021

По данным российских СМИ, фактическим начальником" Telegram-канала Mash является Степан Ковальчук, племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, который также входит в «ближний круг» президента Путина.

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