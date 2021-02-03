Архитектор «дворца Путина» раскрыл свои подробности

Архитектором резиденции под Геленджиком — «дворца Путина» из расследования Алексея Навального — является итальянец Ланфранко Чирилло, который отрицает, что объект связан с хозяином Кремля. Работу над объектом он начал в середине 2000-х годов.

Как сообщает «Медуза», Чирилло гордится статусом «архитектор Путина», но отмечает, что «к сожалению, это неправда». Архитектор утверждает, что проектировал дом под Геленджиком для компании «Стройгазконсалтинг», с которой он много сотрудничал: «Я кучу строил для „Стройгазконсалтинга“, я до фига строил на то время. Для кого? Что вы имеете в виду? Для „Стройгазконсалтинга“, для кого… Сделал свою работу, получил деньги».

Архитектор утверждает, что «никогда не встречался с Путиным в Геленджике», но уточняющие вопросы на эту тему игнорирует. Как и вопросы о знакомстве с другими высокопоставленными чиновниками и топ-менеджерами госкорпораций.

По его словам, техзадание и пожелания заказчика строительства резиденции на Черноморском побережье ему формулировал президент «Стройгазконсалтинга» — в то время Зияд Манасир. «Не знаю, как и с кем он был связан. Но в то время была сотня компаний, работающих на него», — добавляет Ланфранко.

Что же касается Зияда Манасира, то издание пишет, что иорданский бизнесмен основал «Стройгазконсалтинг» и корпорацию Manaseer Group, базирующуюся в Иордании. По версии россми, бизнесмен косвенно связан с президентом России через акционера «Стройгазконсалтинга» Ольгу Григорьеву — ее называют дочерью друга молодости Путина, бывшего главы Росрезерва Александра Григорьева. Также иорданский бизнесмен был в числе гостей со стороны жениха на свадьбе Кирилла Шамалова и дочери Путина Екатерины Тихоновой в феврале 2013 года.

Отмечается, что в 2014 году издание «La Repubblica» писало, что «дача Путина» на Черном море должна была «составить конкуренцию» вилле экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на Сардинии. Резиденция прославилась благодаря секс-скандалам, связанным с именем итальянского лидера. Параллели с виллой проводят и расследователи из The Insider, отмечающие, что проект на мысе Идокопас начали разрабатывать через пару лет после визита Путина в Сан-Мартино.

Хотя, по словам архитектора, никакой связи между объектами нет: «Они разные по размеру и стилю. Вилла „Чертоза“ — французско-средиземноморская, а дворец в Геленджике — неоклассический. „Чертоза“ — тысяча квадратных метров, территория около 80 гектаров, все разное…»

Впрочем, по данным издания, на виллу «Чертоза» по стилю похоже шато, расположенное неподалеку от Прасковеевки в Дивноморском, на территории винного завода «Лазурная ягода», которое один из источников «Медузы» охарактеризовал как «Димину дачу»…

Напомним, что в фильме Навального резиденцию назвали «самым охраняемым местом» в России". Площадь дворца превышает 17 тысяч «квадратов», на территории есть церковь, собственное казино и оранжерея…

Фото — скриншот.

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