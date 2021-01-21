Принц Гарри "был замечен" на инаугурации Джо Байдена

В день инаугурации 46-го президента США Джо Байдена самые внимательные зрители заметили рядом с новым главой державы принца Гарри. Большая фотография переехавшего в США внука британской королевы Елизаветы II висела на стене — слегка в стороне от Байдена, беседующего с супругами Биллом и Хиллари Клинтон, когда они прибыли на Национальное Арлингтонское кладбище. По традиции принесший присягу президент возложил венок, почтив память американских военнослужащих, отдавших жизнь в различных военных конфликтах.

На фото, сделанном в 2013 году во время визита Гарри в Америку, одетый в военную форму нынешний герцог Сассекский также возлагает венок на Могилу неизвестного солдата.

Фотографии опубликовал в соцсети Twitter журналист Омид Скоби — соавтор книги о Гарри и Меган Маркл «В поисках свободы», отметив «эпизодическую роль» принца в день инаугурации.

«Здорово видеть присутствие Гарри», «Да, Гарри был на инаугурации Байдена» — писали в комментариях.

A blink-and-youll-miss-it cameo by a royal at President Bidens #InaugurationDay visit to Arlington Cemetery. Well, kinda.



Eagle-eyed fans were quick to spot a giant photo from Prince Harrys 2013 visit hanging in the background while @JoeBiden caught up with the Clintons. pic.twitter.com/qWtJrFwRrL — Omid Scobie (@scobie) January 20, 2021

Принца Гарри связывает с Джо Байденом, а особенно с его женой Джилл Байден, близкая дружба. Джо даже в шутку жаловался, что его супруга «чертовски много времени проводит с Гарри». Ранее Меган и Гарри обвиняли во «вмешательстве» в американские президентские выборы.

Фото Instagram/Twitter



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