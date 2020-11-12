Стало известно о близкой дружбе принца Гарри с будущей первой леди США Джилл Байден

Британский принц Гарри близко дружен с будущей первой леди США Джилл Байден. А также приятельствует с ее мужем Джо Байденом. Как пишет издание Daily Mail, Гарри и Джилл познакомились в мае 2013 года на приеме в Белом доме, когда принц совершал поездку в Соединенные Штаты. В то время Джо Байден занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Через несколько дней Гарри и Джилл встретились еще раз — на чаепитии с матерями военнослужащих. С тех пор они поддерживали самые теплые отношения.

На следующий год Джилл посетила состоявшиеся в Лондоне первые Игры непокоренных (Invictus Games) — международное соревнования среди бывших и действующих военных с ограниченными способностями, которое было учреждено Гарри. Джо Байден тогда пошутил о том, что читал статью, в которой писали, что под руку с принцем постоянно видели «эту блондинку». И, как говорил Байден, намекая на ревность, что это его «немного беспокоит».

Джо и Джилл Байден также были вместе с Гарри на Играх непокоренных в 2016 году в Орландо и в 2017 году в Торонто (именно там Гарри впервые открыто появился на публике со своей будущей женой Меган). Причем Джо снова в шутку жаловался, что его жена «чертовски много времени проводит с Гарри».

Дружеские отношения 36-летнего Гарри с 69-летней Джилл, о которых снова вспомнили сейчас, усилили недовольство британцев, которые считают, что членам королевской семьи не следует ввязываться в политику — даже если они «ушли в отставку», как Гарри и его жена Меган Маркл. Выступление пары на телевидении накануне выборов президента США, в котором они призывали американцев отринуть ненависть и идти голосовать, многими было воспринять, как выражение поддержки Байдену и нападки на Дональда Трампа, которого давно недолюбливает американская гражданка Маркл. Меган ни разу не присутствовала на приемах в Букингемском дворце, которые посещал Трамп.

Prince Harry's close bond with Jill Biden: The pair formed a firm friendship in 2013 https://t.co/vmL5epjUhW — Daily Mail US (@DailyMail) November 12, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уезжает в Мексику без него — СМИ.

Фото Twitter Daily Mail



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