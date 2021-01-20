Байден вступил на пост президента США

Джо Байден принес присягу в Вашингтоне и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Перед ним присягу принесла Камала Харрис — первая женщина в истории страны, занявшая пост вице-президента США.

Между двумя клятвами выступила певица и актриса Дженнифер Лопес.

Свою инаугурационную речь 46-й президент США начал с того, что назвал 20 января «днем торжества Америки, днем торжества демократии». Он также поблагодарил своих предшественников, которые пришли лично поздравить его с началом правления, а также Джимми Картера, который не смог присутствовать на церемонии, но позвонил Байдену накануне, и они хорошо поговорили. На инаугурации присутствовали Билл и Хиллари Клинтон, Джордж и Лора Буш, Барак и Мишель Обама.

Байден заявил, что его главной целью как президента является объединение Америки. Он призвал каждого американца помочь ему в этом.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», государственный гимн США на церемонии исполнила Леди Гага.

Фото Getty Images

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