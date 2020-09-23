Меган Маркл и принц Гарри впервые после отъезда из Британии выступили на телевидении и позвали американцев на выборы (видео)

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые выступили на телевидении после того, как сложили с себя королевские полномочия. Переехавшие в США супруги появились в эфире канала ABC в рамках мероприятия журнала Time «Сто самых влиятельных людей на планете».

Ролик был снят на заднем дворе недавно купленного калифорнийского особняка герцога и герцогини Сассекских. В Британии их выступление вызвало волну возмущение: в нарушение королевского протокола герцог и герцогиня Сассекские позволили себе вмешательство в политику, призвав американцев обязательно воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Каждые четыре года нам говорят: „Это самые важные выборы в нашей жизни“. Но эти выборы действительно таковы. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса становятся услышанными», — сказала гражданка США Меган.

Ее муж отметил, что он, не имея гражданства США, голосовать не будет. Но напомнил, что никогда в жизни вообще не голосовал, будучи членом королевской семьи. Но тем не менее высказался по теме голосования.

«С приближением ноября важно, чтобы мы отвергали ненавистнические речи, дезинформацию и негатив в сети. Та информация, которую мы поглощаем, то, чему мы подвергаемся и с чем мы взаимодействуем в интернете, оказывает реальное влияние на всех нас», — заявил Гарри.

Члены британской королевской семьи не должны публично выражать свои политические взгляды. И, хотя формально Меган и Гарри уже не выполняют никаких официальных обязанностей, британские пользователей соцсетей считают, что они могли бы проявить больше уважения к институту монархии и не ставить в неловкое положение королеву Елизавету.

Как пишет Daily Mail, многие американцы также были недовольны. «Почему это английский принц и его жена вмешиваются в американские выборы? Какое их дело? Разве мы не вели войну за независимость от британской монархии?», «Ясно, что эта пара поддерживает Джо Байдена», — писали комментаторы.

Хотя Меган и Гарри не называли имен, до своего замужества Маркл неоднократно высказывалась против политики Дональда Трампа, которую она считает сеющей раздор и межнациональную ненависть. Звезда сериала «Форс-мажоры» также осуждала действующего президента США за женоненавистничество.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри записался на курсы продюсеров в надежде завоевать Голливуд.





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