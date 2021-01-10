Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Индонезии Boeing

В акватории Яванского моря индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение недалеко от Джакарты.

Об этом 10 января сообщил представитель ВМС Индонезии Фахрул, передает портал Kompas.

«Нам удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси», — сказал чиновник

По словам представителя ВМС, части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу.

Напомним, что Boeing 737−524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу, 9 января, из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан). На его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, резко снизился меньше чем за минуту.

По словам главы компании Sriwijaya Air, лайнер был в хорошем состоянии.

Ранее спасатели обнаружили фрагменты тел и вещи из багажа пассажиров.

По информации посольства Украины в Индонезии, граждан нашей страны на борту рухнувшего самолета не было.

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