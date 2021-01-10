Крушение Boeing в Индонезии: на месте трагедии обнаружили фрагменты тел

На месте падения пассажирского самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air полиция обнаружила фрагменты тел. В море возле столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, предположительно, из багажа погибших пассажиров. Об этом сообщил представитель индонезийской полиции, передает DW.

Boeing, вероятно, упал в Яванском море. Водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

По словам представителя ВМС республики Фахрула, удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку и шасси.

Он уточнил, что «части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг», которые входят в архипелаг Серибу.

Кроме того, индонезийские спасатели нашли в Яванском море части тел и одежду пассажиров.





По словам главы Национального поисково-спасательного агентства, эти находки также были обнаружены между островами Ланканг и Лаки. Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади заявил, что на поиски рухнувшего самолета после определения возможного места его крушения направлены все силы.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737−500, следовавший рейсом из Джакарты в Борнео, потерял связь с диспетчерами через четыре минуты после взлета. На борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей. По словам главы компании Sriwijaya Air, лайнер был в хорошем состоянии.

Посольство Украины в Индонезии сообщило, что граждан Украины на борту рухнувшего самолета не было.

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