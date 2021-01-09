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Мир

Крушение Boeing 737-500 в Индонезии: посольство проверяет наличие украинцев среди пассажиров

16:08 9 января 2021
Авиакатастрофа

Посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

«По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров», — сказано в сообщении.

Boeing 737−524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан). По данным портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но после отметки в 3,3 тыс. метров резко снизился на 3 тыс. метров меньше, чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.
Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что предполагаемые обломки Boeing были найдены у берегов Джакарты.

Самолет эксплуатировался 26 лет. Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения лайнера. По данным министра, на борту лайнера находились по меньшей мере 65 человек — 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. По его словам, среди 10 детей на борту было трое младенцев.

В свою очередь, Центральное телевидение Китая сообщило, что по меньшей мере 59 человек находились на борту самолета. По его данным, среди них шесть членов экипажа и 53 пассажира. Как отмечает телевидение, в числе пассажиров были шесть детей, в том числе младенец.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в России под Санкт-Петербургом произошла авиакатастрофа — самолёт Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолётом — Cessna-150.

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