Индонезийский Boeing 737 пропал с радаров вскоре после взлета

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты (Индонезия) и спустя четыре минуты над морем 9 января пропал с радаров, пишет новостной портал Detik.

Так, рейс SJ182 перестал выходить на связь у побережья, к северу от индонезийской столицы. На борту лайнера находились 62 пассажира, в том числе десять детей, из них трое младенцев. В настоящее время задействованы поисково-спасательные службы.

Позже СМИ Индонезии сообщили, что пассажирский самолет Boeing 737−500 упал в воду, найдены обломки и части тел. Официального подтверждения информации пока нет.

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