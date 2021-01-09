28.25 / 28.45 34.39 / 34.76
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Индонезийский Boeing 737 пропал с радаров вскоре после взлета

13:30 9 января 2021
Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты (Индонезия) и спустя четыре минуты над морем 9 января пропал с радаров, пишет новостной портал Detik.

Так, рейс SJ182 перестал выходить на связь у побережья, к северу от индонезийской столицы. На борту лайнера находились 62 пассажира, в том числе десять детей, из них трое младенцев. В настоящее время задействованы поисково-спасательные службы.

Позже СМИ Индонезии сообщили, что пассажирский самолет Boeing 737−500 упал в воду, найдены обломки и части тел. Официального подтверждения информации пока нет.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в России под Санкт-Петербургом произошла авиакатастрофа — самолёт Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолётом — Cessna-150.

518

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Посмотри в окно»: Каменских расстроила украинцев новым фото

"Посмотри в окно": Каменских расстроила украинцев новым фото

«Секси-фрау с мешком картошки»: Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

"Секси-фрау с мешком картошки": Вера Брежнева изумила поклонников новым платьем

Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Арсений Шульгин

Расплата за "побег": сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер