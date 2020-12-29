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С американским акцентом: сын Меган Маркл и принца Гарри принял участие в записи подкаста родителей

19:35 29 декабря 2020
Меган Маркл и Арчи

Меган Маркл и принц Гарри, которые заключили сделку с сервисом потокового аудио Spotify, запустили свой собственный подкаст Archewell Audio. В эфир вышел первый выпуск, приуроченный к рождественским праздникам. В нем герцог и герцогиня Кембриджские вспоминали свою свадьбу, а также 2020-й год. А в конце записи пустили к микрофону своего полуторагодовалого сына Арчи. Так что публика впервые получила возможность услышать, как он разговаривает.

«Ты можешь говорить вот сюда», — слышен голос Гарри. «Арчи, это весело?» — спрашивает сына Меган. «Весело?» — переспрашивает ребенок. «Весело», — смеется мать. Потом опять говорит Гарри: «Повторяй за мной, готов? Счастливого. Нового». И Арчи повторяет: «Счастливого. Нового. Года». И все трое смеются.

Издание Daily Express и другие СМИ отметили, что правнук британской королевы говорит с легким американским акцентом. Семейство переехало из Великобритании в Северную Америку в ноябре 2019 года — сначала в Канаду, а оттуда в США. С тех пор Арчи, появившийся на свет в Лондоне, еще ни разу не возвращался на родину.


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