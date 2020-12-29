Британцев возмутила новая пародия на рождественскую речь королевы Елизаветы – с участием принца Джорджа

После видео с «танцующей на столе Елизаветой II» в сети появилась новая пародия на рождественскую речь королевы Великобритании. На это раз — мультипликационная версия, с участием правнука Ее Величества принца Джорджа. Ролик опубликовал в Instagram продюсер и сценарист Гари Джанетти — создатель мультсериала «Принц» для американского телеканала HBO. Ранее трейлеры сериала, премьера которого должна состояться в 2021 году, уже вызвали негодование британцев тем, что семилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон изображен там невоспитанным хамом и циником.

В ролике анимационная королева произносит речь, а сидящий рядом Джордж ее комментирует. Так, Елизаветы перечисляет все проблемы и трудности, которые принес с собой 2020 год — пандемию, опустошительные лесные пожары, социальное неравенство, стремительно растущую безработицу. Джордж от себя добавляет к этому списку отмену американского музыкального фестиваля Коачелла, откладывание премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде и уход актрисы Дениз Ричардс из реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

Рисованная Елизавета, добавляя нецензурное слово, заключает, что «год был по-настоящему отстойным», но по крайней мере «мы получили вакцину». На что принц говорит: «Большинство из них не получили», — имея в виду зрителей.

Хотя многие пользователи сети пришли в восторг, далеко не все нашли пародию на членов королевской семьи забавной. Некоторые сочли ее проявлением дурного вкуса и также издевательством над чувствами людей, которые нуждаются в утешении из-за всех бедствий уходящего года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета II нарушила давнюю традицию во время своей рождественской речи.





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