28.12 / 28.38 34.11 / 34.62
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Меган Маркл и принц Гарри закупили 100 детских шапочек

9:29 29 декабря 2020
Принц Гарри с Арчи

Меган Маркл и принц Гарри (которые, по слухам, ожидают прибавления в их семействе) закупили сто детских шапочек производства новозеландского социального предприятия Make Give Live. Компания действует по такой схеме — если ты покупаешь одну шапочку, вторая передается на благотворительные цели. Таким образом герцог и герцогиня Сассекские обеспечат связанными вручную теплыми шапочками 200 новозеландских детей из нуждающихся семей, поскольку купленные ими головные уборы также поступят в распоряжение благотворителей.

Покупка была сделана от имени полуторагодовалого сына пары Арчи. На Рождество 2019 года Гарри и Меган опубликовали фото Арчи, которого держит на руках отец. Мальчик был одет в подаренную ему шерстяную шапочку от Make Give Live модели Cocobear стоимостью 49 долларов. После публикации этого снимка «шапочки Арчи» были раскуплены на сайте Make Give Live за считанные часы. На них также поступило множество заказов.

Шапочку паре презентовали во время их официального турне по Новой Зеландии в 2018 году. Меган тогда как раз объявила о своей беременности.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл и принц Гарри показали своего сына Арчи на рождественской открытке — но фанаты остались недовольны.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Мишель Андраде

Еще одна претендентка на «Холостячку-2»: раздетая Мишель Андраде в постели завела поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер