Меган Маркл и принц Гарри закупили 100 детских шапочек

Меган Маркл и принц Гарри (которые, по слухам, ожидают прибавления в их семействе) закупили сто детских шапочек производства новозеландского социального предприятия Make Give Live. Компания действует по такой схеме — если ты покупаешь одну шапочку, вторая передается на благотворительные цели. Таким образом герцог и герцогиня Сассекские обеспечат связанными вручную теплыми шапочками 200 новозеландских детей из нуждающихся семей, поскольку купленные ими головные уборы также поступят в распоряжение благотворителей.

Покупка была сделана от имени полуторагодовалого сына пары Арчи. На Рождество 2019 года Гарри и Меган опубликовали фото Арчи, которого держит на руках отец. Мальчик был одет в подаренную ему шерстяную шапочку от Make Give Live модели Cocobear стоимостью 49 долларов. После публикации этого снимка «шапочки Арчи» были раскуплены на сайте Make Give Live за считанные часы. На них также поступило множество заказов.

Шапочку паре презентовали во время их официального турне по Новой Зеландии в 2018 году. Меган тогда как раз объявила о своей беременности.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл и принц Гарри показали своего сына Арчи на рождественской открытке — но фанаты остались недовольны.



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