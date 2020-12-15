Меган Маркл и принц Гарри заключили новую выгодную сделку и запустят собственный подкаст

Ведущие самостоятельную жизнь в США британский принц Гарри и Меган Маркл продолжают зарабатывать деньги. После заключения выгодной сделки с Netflix герцог и герцогиня Сассекские подписали контракт с базирующимся в Швеции интернет-сервисом потокового аудио Spotify. Меган и Гарри запустят собственный подкаст Archewell Audio.

Как сообщает издание The Mirror, пара будет создавать и вести свои собственные программы, которые «поднимают настроение и развлекают аудиторию по всему миру».

Начнут со спецвыпуска, посвященного рождественским праздникам. Он выйдет уже в этом месяце. Там будут обсуждаться «истории надежды и сострадания».

В сети появилась рекламная аудиозапись, в которой Гарри и Меган лично представляют свой новый проект. Гарри говорит: «Начинаем? Дамы вперед?». На что его жена отвечает: «Нет, говори ты, я думаю, это прозвучит очень мило с твоим акцентом». После чего они представляют Archewell Audiо.

You can have your first taste of Harry and Meghans #ArchewellAudio right now over at @Spotify before the first full episode drops in the coming weeks: https://t.co/AbCiFTT2N5 pic.twitter.com/OB3Dimop2z — Omid Scobie (@scobie) December 15, 2020

Ранее стало известно и другой бизнес-инициативе Меган, которая разозлила Букингемский дворец. Герцогиня вложила деньги в стартап-компанию Clevr Blends и подрядила рекламировать ее продукцию в Instagram Опру Уинфри, с которой бывшая актриса дальновидно подружилась, пригласив знаменитую телеведущую на свою свадьбу в 2018 году — несмотря на то, что на тот момент они не были знакомы.

В рекламе использовалась связь Меган с королевской семьей — хотя ранее Маркл и ее муж обещали не использовать свой королевский статус для получения финансовой выгоды.

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Фото РА

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