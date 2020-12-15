27.71 / 27.94 33.49 / 33.90
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Меган Маркл и принц Гарри заключили новую выгодную сделку и запустят собственный подкаст

17:45 15 декабря 2020
Принц Гарри и Меган Маркл

Ведущие самостоятельную жизнь в США британский принц Гарри и Меган Маркл продолжают зарабатывать деньги. После заключения выгодной сделки с Netflix герцог и герцогиня Сассекские подписали контракт с базирующимся в Швеции интернет-сервисом потокового аудио Spotify. Меган и Гарри запустят собственный подкаст Archewell Audio.

Как сообщает издание The Mirror, пара будет создавать и вести свои собственные программы, которые «поднимают настроение и развлекают аудиторию по всему миру».

Начнут со спецвыпуска, посвященного рождественским праздникам. Он выйдет уже в этом месяце. Там будут обсуждаться «истории надежды и сострадания».

В сети появилась рекламная аудиозапись, в которой Гарри и Меган лично представляют свой новый проект. Гарри говорит: «Начинаем? Дамы вперед?». На что его жена отвечает: «Нет, говори ты, я думаю, это прозвучит очень мило с твоим акцентом». После чего они представляют Archewell Audiо.

Ранее стало известно и другой бизнес-инициативе Меган, которая разозлила Букингемский дворец. Герцогиня вложила деньги в стартап-компанию Clevr Blends и подрядила рекламировать ее продукцию в Instagram Опру Уинфри, с которой бывшая актриса дальновидно подружилась, пригласив знаменитую телеведущую на свою свадьбу в 2018 году — несмотря на то, что на тот момент они не были знакомы.

В рекламе использовалась связь Меган с королевской семьей — хотя ранее Маркл и ее муж обещали не использовать свой королевский статус для получения финансовой выгоды.

Читайте также — В поисках «знаменитого британского бойфренда: в сеть попало архивное фото Меган Маркл.

Фото РА

188

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
екатерина марченко

Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в полупрозрачном свадебном платье

Назар Грабар

Второму ребенку Лободы «нашли настоящего отца»

Королева Елизавета с членами семьи

Британцы высказались, кого хотят видеть будущим монархом — результаты шокировали дворец

Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер