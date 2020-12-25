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Несмотря на возмущение британцев, ролик с танцующей «королевой Елизаветой» выпустили в эфир — видео

18:36 25 декабря 2020
Актриса в роли королевы танцует

Вслед за официальной рождественской речью королевы, которую передали центральные каналы Британии, телеканал Channel 4 выпустил в эфир анонсированное ранее «альтернативное» обращение к народу Елизаветы II — несмотря на возмущение многих британцев, считающих подобное неуважение к Ее Величеству неприемлемым. В скандальном ролике «королеву» весьма реалистично сыграла актриса Дебра Стивенсон — с помощью технологии deepfake (методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте).

Двойник Елизаветы отпускает шутки, а затем танцует на столе популярный в соцсети TikTok танец. Среди прочего «королева» вспоминает о переболевшем коронавирусом премьер-министре Борисе Джонсоне, отмечая «геройство оказывавших ему помощь медсестер», несмотря на то, что они «в любое время могли в результате забеременеть». А также говорит о том, как она опечалена переездом принца Гарри и Меган Маркл в Северную Америку, потому что «найдется не так уж много более болезненных вещей, чем когда тебе говорят, что предпочитают компанию канадцев». Фальшивая королева также заявила, что год выдался непростым, и что теперь, благодаря нехватке туалетной бумаги, многие наконец понимают, каково это — находиться в затруднительном положении на троне.

В конце видео облик королевы и антураж дворца пропадают — и перед зрителем появляется Дебра на зеленом фоне, который используется для съемок спецэффектов.

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