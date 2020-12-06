«Жестоко и несправедливо»: семилетнего принца Джорджа изобразили избалованным хамом

Кинокритики, пользователи соцсетей и представители королевского двора Великобритании крайне возмущены тем, как создатели мультсериала под названием «Принц» изобразили семилетнего правнука королевы Елизаветы. Принц Джордж выступает главным героем комедийного сериала о жизни британской королевской семьи, который будет транслировать американский телеканал HBO. Однако, по мнению многих, сценаристы переступили допустимую черту.

В новом трейлере эпизода, посвященного карантину, Джорджа представили грубым, избалованным, сквернословящим хамом. Будущий король Великобритании, восседая на троне своей прабабушки, говорит: «Привет, ребята, это я, принц Джордж … Я знаю, что самоизоляция — это сложно, и нам всем надоело быть запертыми в одних и тех же 775 комнатах или, знаете, однокомнатных квартирах — у всех по-разному…Сохраняйте позитивный настрой и относитесь к обслуживающему персоналу хорошо. Они делают все, что в их силах, хотя обед сегодня был отстойным». При этом анимационный принц использует ненормативную лексику.

В другом клипе принц роется в сумочке своей матери Кейт Миддлтон, говоря: «Я не могу найти дезинфицирующее средство для рук. Все, что я вижу — бутылочки с лекарствами по рецепту».

В еще одном эпизоде Джордж, впервые придя в школу, пожимает руку учительнице со словами: «Завтра делайте реверанс пониже, если хотите сохранить свою чертову работу».

Герой мультсериала также отпускал шутки о своей сексуальной ориентации, намекая на отношения с другим мальчиком-пажем на королевской свадьбе.

Как пишет издание Daily Mail один из продюсеров Disney Studios заявил: «Одно дело для кинематографистов — играть с правдой в таких шоу, как „Корона“, но высмеивать семилетнего ребенка — это жестоко и несправедливо. Некоторые вещи должны быть под запретом. Это аморально — использовать ребенка для пошлых шуток».

Телекритик Кэтрин Сингх отметила: «Важно помнить, что Джордж — все еще ребенок, который никак не может повлиять на его судьбу. То, что мы говорим о людях (даже о тех, кто кажется неприкасаемым, как члены королевской семьи), может серьезно и негативно повлиять на них. Принц Джордж уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит».

Сценарист и продюсер шоу «Принц» Гари Джанетти (который заодно озвучивает Джорджа) не считает свое детище безвкусным и оскорбительным. Он надеется, что сам Джордж найдет его забавным, и что у него достаточно развито чувства юмора для этого.

Скандал с HBO разгорелся на фоне недовольства новым сезоном популярного сериала «Корона», который, как считают критики «троллит» королевскую семью, весьма вольно представляя отношения принца Чарльза с его первой женой принцессой Дианой. После сериала Чарльз и его вторая жена Камилла (которая была его любовницей во время брака с Дианой) подверглись нападкам зрителей, которые уверены, что все, показанное на экране — чистая правда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исполнительница роли принцессы Дианы в сериале «Корона» снялась в откровенной фотосессии для журнала GQ.

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