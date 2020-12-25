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Королева Елизавета II нарушила давнюю традицию во время своей рождественской речи

17:39 25 декабря 2020
Королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II из-за пандемии коронавируса впервые за последние 33 года отмечает Рождество не в Садрингеме, а в Виндзорском замке — причем лишь вдвоем со своим мужем принцем Филиппом и отдельно от всей остальной семьи.

Ее Величество традиционно записала рождественскую речь, обратившись к своим соотечественникам со словами поддержки и утешения в это нелегкое время.
«Конечно, для многих это время года будет тронуто печалью: некоторые оплакивают потерю близких им людей, другие скучают по друзьям и членам семьи, находящимся на расстоянии ради безопасности, когда все, что им действительно нужно на Рождество, это просто объятие или пожатие руки.
Если вы среди них, вы не одиноки…», — сказала королева, заверив, что она молится обо всех.

94-летняя Елизавета, как отметили в прессе и соцсетях, нарушила давнюю традицию. Обычно на столе во время ее выступления стоят многочисленные фотографии ее родных. Так, в прошлом году были выставлены фотографии старшего сына Елизаветы принца Чарльза с женой Камиллой, ее мужа принца Филиппа, отца короля Георга VI, а также семейства ее внука принца Уильяма — с женой Кейт Миддлтон и их детьми. На столе отсутствовал снимок другого внука королева — принца Гарри с его женой Меган Маркл и их сыном Арчи. По сведениям инсайдеров, Гарри и Меган были обижены этим, решив, что их оттесняют на второй план. И это стало одной из причин их решения порвать с королевской семьей и переехать в США.

На этот раз королева поставила на стол лишь один фотопортрет — своего 99-летнего супруга, вместе с которым встречает Рождество.

Речь 2019 года

Вслед за традиционным рождественским обращением Елизаветы II, которое транслировал телеканалы Би-би-си и еще ряд центральных каналов, на телеканале Channel 4 последовало альтернативное, впервые выполненное с помощью технологии deepfake (методика синтеза изображения с помощью искусственного интеллекта), где роль королевы сыграла актриса Дебра Стивенсон. Анонс этого ролика вызвал возмущение у многих британцев, которые обвинили телевизионщиков в неуважении к королеве.

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