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Меган Маркл и принц Гарри показали своего сына Арчи на рождественской открытке – фанаты недовольны

7:15 24 декабря 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Хотя Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, они, по примеру родственников (включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон), последовали традиции и опубликовали свою собственную поздравительную открытку к Рождеству. На ней супруги разместили семейный снимок, сделанный в саду возле их дома в Калифорнии. Меган, Гарри, их полуторагодовалый сын Арчи и две собаки Пула и Гай позировали возле игрового домика рядом с елкой. В качестве фотографа выступила мать Маркл Дория. Открытка была опубликована британским фондом Mayhew, который помогает животным. Меган является его патроном.

Однако фанаты остались недовольны открыткой, поскольку снимок был обработан в фотошопе и превращен в рисунок. Так что Арчи почти невозможно толком разглядеть. «Они все еще его прячут», «Отфотошопленный мультфильм — это просто смешно» — разочарованно писали пользователи соцсетей. При этом многие отметили, что у Арчи рыжие волосы — как у его отца.

Последний раз герцог и герцогиня Сассекские показывали своего ребенка в мае — когда ему исполнился год.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган вызвала слухи о своей новой беременности, появившись на публике в свободной одежде.

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