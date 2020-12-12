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Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми появилась в сети

11:28 12 декабря 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

В сеть досрочно просочилась рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые накануне совершили выход с детьми в театр. Супруги обычно каждый год публикуют свою открытку официально. Однако в этом году она уже появилась на одной из фан-страниц в соцсети Facebook.

Открытку украшает уютный семейный портрет Кембриджей вместе с тремя детьми — семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи. Снимок был сделан в норфолкском поместье Анмер-холл, в котором герцог и герцогиня Кембриджские проводят большую часть своего времени, когда не требуется их присутствие в Лондоне. Улыбающиеся члены семейства, одетые в теплую одежду коричневых тонов и сидящие на сене, расположились на фоне поленницы дров.

Подпись на открытке гласит: «Всем замечательным сотрудникам Национальной службы здравоохранения. Желаем очень счастливого Рождества и Нового года».

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма также попала в сеть раньше времени.

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