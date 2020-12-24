Королева Елизавета шокировала зрителей, станцевав на столе во время рождественской речи – но все разъяснилось

Британские телезрители были шокированы анонсом «альтернативной рождественской речи королевы Елизаветы II» на телеканале Channel 4. Как пишет издание Daily Mirror, в исключительно реалистичном ролике королева посреди своего выступления неожиданно пускается в пляс на столе.

На самом деле роль Елизаветы сыграла актриса Дебра Стивенсон. А телеканал хотел продемонстрировать, как с помощью современных цифровых технологий можно выдать ложь и подделку за правду. И что иногда нельзя верить собственным глазам.

В «речи» на Channel 4 двойник королевы говорит, что она благодарна за предоставление возможности высказать то, что она думает на самом деле — в том числе о переезде в США принца Гарри и Меган Маркл и скандале вокруг ее сына принца Эндрю. «Королева» также позволяет себе шуточки о переболевшем коронавирусом премьер-министре Борисе Джонсоне, отмечая «геройство оказывавших ему помощь медсестер», несмотря на то, что они «в любое время могли в результате забеременеть».

Телеканал уже раскритиковали за неуважение к Ее Величеству.

Обычно королева выступает с записанной заранее рождественской речью на каналах BBC и ITV 25 декабря.

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