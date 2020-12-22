Меган Маркл появилась на публике с принцем Гарри, вызвав слухи о новой беременности

Принца Гарри и Меган Маркл, которые на днях заключили очередную выгодную деловую сделку, засекли на романтической прогулке в Беверли-Хиллз. Оба были в черных защитных масках и джинсах. Гарри оделся в тонкий серый джемпер, серую кепку и кроссовки. Меган вышла в черной шапочке-бини, высоких сапогах и длинной черной тунике, поверх которой была надета распахнутая куртка от J. Crew стоимостью 375 доллларов. Своего полуторагодовалого сына Арчи пара оставила дома.

Фотографии, опубликованные изданием Page Six, вызвали слухи о новой беременности герцогини Сассекской. Пользователи сети разглядели, что ее живот под свободной одеждой подозрительно округлен. «Определенно, в семье будет скоро пополнение», «Второй малыш Сассекс на подходе», — писали в комментариях.

EXCLUSIVE PHOTOS: Meghan Markle and Prince Harry step out in Beverly Hills https://t.co/SAY39XO3hJ pic.twitter.com/TNn49h7gbR — New York Post (@nypost) December 21, 2020

Месяц назад Меган объявила, что в июле 2020 года пережила выкидыш.

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