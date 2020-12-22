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Главный расследователь Bellingcat Грозев счел «дело Навального» самой успешной своей работой

12:32 22 декабря 2020
Алексей Навальный

Расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального поначалу казалось невыполнимой задачей, но в итоге стало успешным Об этом заявил болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, сообщает «ГОРДОН».

«Могу сказать, что это точно самая резонансная и самая важная работа, мне кажется, самая неожиданная по своему результату, самая неожиданная даже с точки зрения того, что получилось успешно, потому что я не верил, когда начинал расследование, что оно будет успешным. Все остальные были менее амбициозные», — сказал Грозев и провел параллели с расследованием отравления Скрипалей, когда задача было более достижимой. А ФСБ, по его словам, занимается охраной базы данных в РФ и поэтому тщательней зачищает следы, чем ГРУ.

«Поэтому я считал, что никогда на протяжении пяти-шести лет мы не узнаем истину. Ответ на ваш вопрос. Самая ли успешная? Я думаю, что да. Я просто сам не ожидал, что получится», — подчеркнул журналист.

Напоминаем, Навальный сделал неожиданный ход — позвонил одному из тех, кого считает своим отравителем.

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