Чем шокирует новое расследование отравления Навального

В понедельник, 14 декабря, были обнародованы результаты нового журналистского расследования отравления известного российского оппозиционера и критика Кремля Алексея Навального. Напомним, он неожиданно потерял сознание в самолете, которым летел из Томска в Москву. Командир экипажа принял решение экстренно сажать лайнер в Омске. И это, по всей видимости, спасло Навальному жизнь.

В Омске Алексея, который по-прежнему был без сознания, поместили в больницу. Местные врачи ввели ему атропин, и это тоже сыграло важную роль. Затем с большими трудностями жене Навального Юлии удалось добиться его отправки в Германию. Частная клиника Charite в Берлине согласилась принять Алексея. Однако главврач омской больницы сначала категорически был против.

Все же Навальный оказался в Берлине. Он провел 19 суток в искусственной коме. Его вытащили с того света в буквальном смысле. Немецкие специалисты установили причину внезапной потери сознания и критического состояния Алексея. Он был отравлен «Новичком». Выводы немецких экспертов подтвердили затем их коллеги из Швеции и Франции. В начале октября официальное заключение дала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это действительно был «Новичок».

Однако Москва продолжает все категорически отрицать. Следственный комитет России не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по инциденту с Навальным. Это означает, что в данном ведомстве проигнорировали выводы ОЗХО. Иными словами, Кремль делает вид, что никакого отравления не было.

Именно эту точку зрения в декабре озвучил лично Владимир Путин. Президент России, встречаясь с правозащитниками, так ответил на их вопрос по поводу Навального: «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело».

Другой реакции со стороны Кремля никто и не ожидал. Поэтому группа журналистов из разных стран провела собственное скрупулезное расследование. Участвовали представители международного издания Bellingcat, портал The Insider, американский телеканал CNN и немецкий еженедельник Der Spiegel. Они провели тщательный анализ баз данных авиапассажиров, летавших в августе из Москвы в Томск и Омск, и обратно, а также данных биллинга мобильных телефонов лиц, которые вызвали подозрение.

Это позволило установить личности отравителей Навального, а также российские государственные организации, причастные к этому.

В группу отравителей входили как минимум восемь человек, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Сначала давайте разберемся, что это за организация.

По официальной версии, институт занимается судебно-медицинскими и взрыво-техническими исследованиями. Но западные разведслужбы давно уверены в том, что в состав данной организации входит секретная лаборатория, занимающаяся разработкой ядов. Об этом не раз рассказывали советские, а затем и российские перебежчики. Эти яды использовались для убийства западных дипломатов, украинских националистов, представителей оппозиции.

Например, бывший генерал КГБ Олег Калугин, бежавший на Запад, в 2018 году рассказал британской газете Guardian, что одним из первых проектов этой секретной лаборатории КГБ была подготовка наполненного рицином микрошара, который поместили в зонтик и использовали в качестве орудия убийства болгарского писателя-иммигранта Георгия Маркова. Преступление было совершено в Лондоне в 1979 году.

Еще один бывший офицер КГБ, проживающий в настоящее время в США, на условиях анонимности подтвердил Bellingcat, что главная лаборатория ФСБ по производству ядов находится на юге Москвы. Эта информация помогла журналистам-расследователям сузить круг поисков. Анализ телефонных метаданных 12 оперативников, деятельность которых расследовала Bellingcat, подтвердил, что эти люди проводят много времени по одному и тому же адресу.

Bellingcat отмечает, что все данные, полученные из «серых» баз данных, они сверяли с данными из других источников, чтобы убедиться в их подлинности. В итоге анализ метаданных сотен тысяч звонков и сведений о поездках позволил установить по меньшей мере 15 оперативников, которые, очевидно, вместе работают в секретном подразделении Института криминалистики ФСБ. По меньшей мере восемь из них находились в тесном контакте на различных этапах операции по слежке за Навальным, а также в дни и часы, предшествовавшие его отравлению. Расследователи также пришли к выводу, что это была не первая попытка отравить Навального!

Представляем команду отравителей из ФСБ:

Станислав Макшаков — ученый-химик, сотрудник Центра специальной техники ФСБ, до 2017 года работавший в военной лаборатории в Шиханах, где производился среди прочих веществ «Новичок». Полковник Макшаков, по всей видимости, был руководителем группы.

— ученый-химик, сотрудник Центра специальной техники ФСБ, до 2017 года работавший в военной лаборатории в Шиханах, где производился среди прочих веществ «Новичок». Полковник Макшаков, по всей видимости, был руководителем группы. Олег Таякин , 40 лет, врач, работает в Институте криминалистики ФСБ, помощник Макшакова. До поступления на службу в ФСБ был хирургом. Обычно отвечает за координацию действий других сотрудников ФСБ.

, 40 лет, врач, работает в Институте криминалистики ФСБ, помощник Макшакова. До поступления на службу в ФСБ был хирургом. Обычно отвечает за координацию действий других сотрудников ФСБ. Алексей Александров , 39 лет, использовал фиктивное имя Алексей Фролов. Бывший врач скорой помощи, с 2013 года служит в ФСБ, важнейший агент в команде, который следовал за Навальным в его поездках. По утверждению расследователей, он находился в Томске под вымышленным именем в день отравления Навального. Пользовался разными телефонами. Bellingcat называет его ключевым членом группы отравителей.

, 39 лет, использовал фиктивное имя Алексей Фролов. Бывший врач скорой помощи, с 2013 года служит в ФСБ, важнейший агент в команде, который следовал за Навальным в его поездках. По утверждению расследователей, он находился в Томске под вымышленным именем в день отравления Навального. Пользовался разными телефонами. Bellingcat называет его ключевым членом группы отравителей. Иван Осипов , 44 года, фиктивное имя — Иван Спиридонов. Тоже работал раньше врачом. В ФСБ служит предположительно с 2012 года.

, 44 года, фиктивное имя — Иван Спиридонов. Тоже работал раньше врачом. В ФСБ служит предположительно с 2012 года. Владимир Паняев , 40 лет, фельдшер. Раньше служил в пограничной службе ФСБ. Затем был переведен в Институт криминалистики. Установлено, что он был прописан в том же доме, что и Навальный, и даже жил там. Однако после отравления Алексея адрес регистрации Паняева был изменен. Теперь он прописан на Лубянке, 1. Там находится главное здание ФСБ.

, 40 лет, фельдшер. Раньше служил в пограничной службе ФСБ. Затем был переведен в Институт криминалистики. Установлено, что он был прописан в том же доме, что и Навальный, и даже жил там. Однако после отравления Алексея адрес регистрации Паняева был изменен. Теперь он прописан на Лубянке, 1. Там находится главное здание ФСБ. Михаил Швец, 43 года, вымышленное имя — Михаил Степанов. Зарегистрирован в Центре по спецоперациям ФСБ.

43 года, вымышленное имя — Михаил Степанов. Зарегистрирован в Центре по спецоперациям ФСБ. Алексей Кривощеков , 41 год, работал в Министерстве обороны России, в 2008 году перешел в ФСБ.

, 41 год, работал в Министерстве обороны России, в 2008 году перешел в ФСБ. Константин Кудрявцев, 41 год, вымышленное имя — Константин Соколов, ранее работал химиком в военной лаборатории в Шиханах.

В докладе Bellingcat говорится, что Таякин и Макшаков на протяжении многих месяцев постоянно контактировали с людьми, которые тайно сопровождали Навального и его команду практически во всех поездках. Таякин координировал действия остальных членов группы, а Макшаков, как показывают данные биллинга его мобильного телефона, регулярно связывался с химическими лабораториями, которые подозревают в производстве «Новичка».

Анализ баз данных пассажиров показывает, что агенты ФСБ начали тайно сопровождать Навального как минимум с 16 января 2017 года. То есть всего через месяц после того, как оппозиционер объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. Всего за период с 2017-го по 2020 год журналисты насчитали 37 поездок самолетом или поездом, когда члены группы тайно следовали за Алексеем.

Обычно они ездили по два-три человека, используя настоящие или вымышленные фамилии. При этом выбирали параллельные рейсы и появлялись в пункте назначения за день до прибытия Навального.

Такая тактика, считают расследователи Bellingcat, доказывает, что слежка как таковая не была целью ФСБ. В таком случае было бы гораздо удобнее, если бы агенты летали вместе с Навальным, а чтобы их не стали узнавать, логичнее было бы просто увеличить их состав. Еще один факт, доказывающий, что у ФСБ были иные цели, это наличие в группе профессиональных медиков и специалистов по химоружию.

Одной из важных частей доклада Bellingcat стала реконструкция августовских событий:

13 августа (за день до вылета Навального в Сибирь) Александров и Паняев сами отправились из Москвы в Новосибирск рейсом SU 1460. Их сопровождал Осипов, летевший под вымышленным именем Иван Спиридонов. Эти трое являются непосредственными исполнителями отравления.

14 августа, когда Алексей вылетел из Москвы в Новосибирск, Александров совершил первую ошибку. Он ненадолго включил свой мобильный телефон. Позже это позволит журналистам установить его местонахождение. В 15:34 по местному времени агент ФСБ стоял перед отелем в Новосибирске, где забронировала номер Мария Певчих, помощница Навального.

Проявили неосторожность и другие члены группы. Они то и дело звонили в Москву с зарегистрированных на них мобильных телефонов. Большинство этих звонков были адресованы Макшакову.

Утром 17 августа Навальный и его соратники едут из Новосибирска в Томск. Агенты ФСБ следуют за ними.

18 августа из Москвы в Сочи вылетели Олег Таякин и Константин Кудрявцев. В Сочи они провели всего несколько часов и в тот же день вернулись в Москву. Как пишет Der Spiegel, очевидно в ходе своей короткой командировки агенты получили окончательное разрешение на применение боевого отравляющего вещества «Новичок». Добавим, что Сочи давно уже превратился в излюбленное место пребывания Владимира Путина.

19 августа около 23:00 Навальный встретился с членами своей команды в ресторане Velvet, расположенном в отеле, где они проживали. Пока Алексей ужинал, агенты ФСБ несколько раз позвонили из Томска в Москву. Паняев, начиная с 22:21 трижды позвонил Макшакову. В 00:08 20 августа Макшакову позвонил Кривощеков. После этого Макшаков и Таякин созванивались друг с другом четыре раза. Общая продолжительность их разговоров составила семь минут.

В 00:48 Александров совершил вторую ошибку. Он снова ненадолго включил свой телефон. Полученные благодаря этому данные о его местоположении говорят о том, что в это время он находился недалеко от отеля Навального.

20 августа около 06:00 по местному времени команда Навального отправилась в аэропорт. В 06:05 Кривощеков позвонил Макшакову в Москву, где было два часа ночи. Тот тут же позвонил Таякину.

Все дальнейшие перемещения Навального хорошо известны и задокументированы. В 06:52 Алексей прошел проверку безопасности и зашел в «Венскую кофейню», где купил себе чай в пластиковом стаканчике. Напомним, сначала предполагалось, что «Новичок» находился именно в этом чае. Однако затем следы отравляющего вещества были обнаружены на бутылке с водой, которую Навальный оставил в отеле.

Что же делали утром 20 августа члены группы?

В 05:36 Таякин, получив информацию о том, что Навальный возвращается в Москву, направился в сторону аэропорта Домодедово. Тем временем в воздушном пространстве над Сибирью пилоты самолета, на борту которого находился Алексей, приняли решение совершить экстренную посадку, несмотря на сообщения о том, что омский аэропорт закрыт из-за угрозы взрыва. В 06:00 по московскому времени самолет приземлился в Омске.

Ровно в 06:00 Макшаков позвонил Кривощекову. В 07:11 связался по телефону с замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым. Богданов подчиняется непосредственно директору ФСБ Александру Бортникову, который в свою очередь подчиняется президенту России Владимиру Путину. Данные мобильного телефона Таякина показывают, что он был недалеко от Домодедово примерно в 06:27, но неожиданно остановился, не доехав до аэропорта всего несколько километров. Он сделал из машины интернет-звонок через VoIP и ждал. Сразу после семи утра вернулся в офис ФСБ, даже не заехав в зону аэропорта. Уже в офисе ФСБ он обменялся звонками с Макшаковым и другими членами команды. В 11:30 Таякин направился к генералу Богданову. В офисе Богданова он купил по интернету билет на самолет и ночью вылетел в Омск.

Все это Bellingcat считает косвенными доказательствами того, что отравлением Навального занималась группа Макшакова и Таякина. Действовали они с ведома генерал-майора Богданова и, очевидно, с ведома и одобрения Бортникова и Путина.

Покушение в Томске было уже как минимум второй попыткой физического устранения Навального. В начале июля та же группа агентов ФСБ попыталась отравить Алексея в Калининграде. При этом пострадала его жена Юлия, но у нее симптомы отравления проявились в незначительной степени.

Еще об одной вероятной попытке Навальный сообщил сам на своем сайте. Он вспомнил, что несколько лет назад ему неожиданно стало плохо в самолете, но это не привело к серьезным последствиям. И Алексей вскоре забыл об этом инциденте.

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