А потом Скрипаля отравили: подробности самого громкого шпионского скандала в истории США и РФ

Летом 2010 года американские спецслужбы провели уникальную операцию, результатам которой стала поимка российских шпионов, некоторые из которых действовали в США еще с советских времен. Были арестованы 10 человек. Это произошло вскоре после официального визита в Соединенные Штаты Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России. Разоблачение хорошо законспирированной шпионской сети по сей день считается одним из самых громких скандалов в современной истории разведки. Российских агентов быстро обменяли на четырех человек, отбывавших длительные тюремные заключения в России за шпионаж в пользу иностранных государств. В их число входил и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого в марте 2018 года было совершено покушение в Солсбери (Великобритания) с использованием запрещенного отравляющего вещества «Новичок». Десять лет назад западные СМИ много и подробно писали об этой истории. Особое внимание тогда уделялось Анне Чапман. Это и понятно — молодая привлекательная россиянка была идеальной героиней шпионского триллера, который раскручивала пресса. Тогда рассказывалось о ее сексуальной жизни, многочисленных романах, попытках обзавестись личными связями в высших кругах Британии и США через постель. Однако тогда, как говорится, за кадром осталась титаническая работа десятков агентов ФБР (FBI), которые годами следили за российскими шпионами, собирали на них информацию, идентифицировали их московских кураторов, выяснили каналы связи и всячески пресекали, стараясь при этом не спугнуть, их попытки добраться до государственных секретов. И вот только теперь, спустя десятилетие, агенты, принимавшие участие в той операции, заговорили. Американский телеканал CBS показал документальный фильм, приоткрыв некоторые тайны того громкого скандала, который ФБР называло «Операцией «Истории призраков».

Хуан Ласаро (Михаил Васенков) отправлял шифровки азбукой Морзе

Как выяснилось, эта секретная операция началась в 2000 году. Заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Алан Колер считает ее «крупнейшим расследованием контрразведки за всю историю ФБР».

Более десяти лет ФБР следило за четырьмя парами, живущими в пригороде Нью-Йорка, Вашингтоне, районе Бостона и Монтклере (штат Нью-Джерси). Агенты ФБР прослушивали дома шпионов, следили за их путешествиями и в конечном итоге взломали их секретную коммуникационную сеть. Фото CBS NEWS / FBI

Первыми, кто тогда попал в поле зрения его агентов, были жители штата Нью-Йорк Хуан Ласаро и Вики Пиларес. Эта пара ничем не выделялась. Тем не менее федералы, установив за ними слежку, выяснили, что по выходным Ласаро регулярно ездил на машине за город, причем всегда по одному и тому же маршруту. Хуан никуда не заезжал, просто катался и возвращался домой. Этим странным поездкам нашлось объяснение — Ласаро включал размещенный в его машине коротковолновый радиоприемник и передавал сообщения для российской разведки. При этом шифровки отправлял по старинке — азбукой Морзе.

Хуан и Вики, как затем выяснилось, были типичными представителями этой агентурной сети, действовавшей годами в стране. Они проникли в США по поддельным документам и ассимилировались. Они работали, платили налоги, растили своих детей, отмечали с соседями национальные американские праздники, устраивали пикники и барбекю, смотрели американский футбол по телевизору. Казалось, это была их настоящая обычная жизнь. Однако они были шпионами, которые четко выполняли приказы, получаемые из Центра, то есть из Москвы.

Кстати, Хуан Ласаро оказался Михаилом Васенковым, самым опытным и ценным из всех членов этой агентурной сети. В 2020 году Служба внешней разведки России рассекретила его имя. За успешное выполнение заданий Кремля он был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

«Они были потрясающими агентами. Я постоянно думала — все ли мы знаем, не упустили ли мы чего-то? Может, они знают кого-то, кто знает людей с доступом к секретной информации? Риски этой операции были астрономическими!» — с уважением признает в фильме CBS спецагент ФБР Мария Риччи, которая вела дело «призраков» с самого начала.

С ней согласен спецагент ФБР Тайд Шелтон. «Современные российские разведчики охотятся уже не только за военными картами или информацией, которая технически считается секретной. Их интересует все, что может дать их стране конкурентное преимущество — экономика, политика, финансы», — подчеркивает он.

Слежка за Ласаро вывела ФБР на еще нескольких «обычных» американцев. Однако произошло это лишь в 2004 году. В работе на российскую разведку заподозрили Синтию Мерфи и ее мужа Ричарда, жителей Нью-Джерси. Теперь известно, что их настоящие имена Лидия и Владимир Гуриевы. Они также попали в США много лет назад. Синтия получила степень МВА в престижном Колумбийском университете и устроилась на работу в финансовой сфере. Ее карьера шла успешно.

Синтия и Ричард Мерфи жили в Монтклере (штат Нью-Джерси) и воспитывали двоих детей, рожденных в США. «Вы бы подумали, что это типичная американская семья, воплощающая типичную американскую мечту в типичном американском районе», - сказал агент Шелтон. Фото FBI

«Работа в сфере финансовых услуг давала Синтии возможность получить сведения, имевшие ценность для экономистов в России», — отмечает Риччи. Используя свою работу, Мерфи пыталась подружиться с людьми, которые намеревались поступить на службу в ЦРУ. Эти знакомства особенно беспокоили ФБР.

В этой паре ведущую роль играла Синтия. Ричард много внимания уделял воспитанию двух дочерей. Кстати, девочки родились уже в США. При этом любящий муж и заботливый отец все же успевал тайно встречаться с представителями российского посольства и другими членами агентурной сети. Однажды Ричард вывел ФБР на Кристофера Метсоса. Этот человек отвечал за связь с сотрудниками российского посольства. Он получал от них крупные суммы наличными, а затем передавал их агентам.

Оперативник Кристофер Метсос был направлен из Москвы для помощи шпионам. Снимок сделан, когда он находится под наблюдением ФБР в Квинсе (штат Нью-Йорк) в 2001 году. Фото FBI

В мае 2004 года Метсос оказался на железнодорожной станции в Форест-Хиллз на Лонг-Айленде. Одновременно с ним там, к радости агентов ФБР, появился аккредитованный в США российский дипломат. Двое мужчин контактировали не более 20 секунд. Они как бы случайно встретились на лестнице. Кристофер поднимался, держа в руках большой оранжевый пакет. С точно таким же пакетом вниз спускался другой мужчина. Они чуть не столкнулись друг с другом, вежливо извинились и пошли дальше — каждый своей дорогой. Вот только видеосъемка показала, что «незнакомцы» обменялись пакетами! Метсос унес с собой полученные от дипломата две упаковки наличных. Одна — на сумму 175 тысяч долларов, вторая — на 60 тысяч долларов.

В мае 2004 года слежка ФБР смогла документально зафиксировать быстрый и тайный обмен пакетами между Кристофером Метсосом и российским дипломатом. Фото FBI

Эти деньги Кристофер в тот же день передал Ричарду Мерфи вместе с инструкциями. Они встретились в небольшом ресторанчике в Куинс в Нью-Йорке. Пачка побольше предназначалась для повседневных трат шпионов. А вот 60 тысяч долларов Мерфи, следуя приказу, надежно замотал в непрозрачную пленку, заклеил скотчем и закопал в лесу недалеко от Нью-Йорка в заброшенном уголке парка. ФБР установило там камеру и, как оказалось, не напрасно.

В Вуртсборо (штат Нью-Йорк) агенты ФБР обнаружили закопанные в тайнике пачки наличных денег, обернутые серебристой клейкой лентой. Фото FBI

Два года спустя за деньгами пришел Майкл Зоттоли, житель одного из пригородов Вашингтона. Теперь известно его настоящее имя — Михаил Куцик. Он жил с Патрисией Миллз.

Наблюдение ФБР за передачей денег в Нью-Йорке — на фото Майкл Зоттоли [с рюкзаком] и Ричард Мерфи. Фото FBI

Позже агенты ФБР последовали за Ричардом Мерфи в Бруклин, где он снова встретил российского шпиона Майкла Зоттоли. Фото FBI

Тот же Ричард Мерфи вывел ФБР на жителей Бостона Дональда Хитфилда и Трейси Фоули. Их настоящие имена — Андрей Безруков и Елена Вавилова. Хитфилд учился в Гарварде и получил там ученую степень. Он активно посещал собрания выпускников этого престижного университета и общался со многим из них. Не секрет, что именно выпускники Гарварда делают затем успешную карьеру в политике и на государственной службе и добираются до самых высот в органах управления страной.

В Кембридже (штат Массачусетс) Дональд Хитфилд и его жена Трейси Ли Энн Фоули жили в нескольких кварталах от Гарвардского университета. У них было двое сыновей-подростков, родившихся в Канаде. Хитфилд получил степень магистра государственного управления в Гарвардской школе им. Кеннеди в 2000 году. Фоули работала в агентстве по недвижимости. Фото FBI

Дональд был автором компьютерной программы, которая могла применяться для стратегического прогнозирования. Он зарегистрировал фирму Future Map, которая всячески рекламировала эту разработку. Используя знакомства, Хитфилд предлагал свои услуги различным службам и институтам, связанным с ядерными технологиями. Кроме того, он давал понять, что интересуется возможностью поступить на службу в Государственный департамент США.

Спецагент Шелтон вспоминает, что ФБР стоило немалых усилий помешать Хитфилду сделать это. Дональд продвинулся в своем знакомстве с одним важным экспертом по ядерным программам США. Шелтон и его коллеги придумывали различные уловки, чтобы помешать их встречам и не спугнуть российского шпиона. Они «подсовывали» Хитфилду другие «перспективные знакомства». Либо эксперта, который его интересовал, срочно вызывали в последний момент на работу.

Пачка старых дискет с 27-значным паролем служила для обмена сообщениями между шпионами и Центром

В 2006 году агенты ФБР тайно провели обыск в доме Синтии и Ричарда Мерфи. Были найдены блокноты с шифрами и пачка старых дискет. На первый взгляд, эти дискеты казались пустыми. Однако, вставив дискету в компьютер и введя некий 27-значный пароль, федералы вскрыли систему обмена сообщениями между шпионами и Центром.

«Это был потрясающий успех, который полностью менял всю игру. Теперь мы могли прочитать каждое сообщение, отправленное Ричардом и Синтией в Москву, и каждое сообщение, которое Центр отправлял Мерфи», — вспоминает Мария Риччи.

Она не говорит, как ФБР узнала 27-значный код. По всей видимости, его предоставил американским спецслужбам перешедший на их сторону за несколько лет до этого старший офицер Службы внешней разведки России Александр Потеев. Он был завербован в 1999 году. Потеев служил заместителем начальника 4-го отдела управления «С» и курировал российских агентов по всей Северной Америке. Бывший полковник СВР был заочно приговорен к 25 годам тюрьмы, лишен воинского звания и наград. В приговоре Московского гарнизонного военного суда подчеркивалось, что Потеев лично знал каждого из этих людей.

Полковник бежал в США. В 2016 году появились сообщения о том, что Потеев скоропостижно скончался. Однако в 2018 году журналисты BBC и Buzzfeed установили, что он жив.

В 2009 году в Штаты прибыли шпионы нового типа

ФБР и дальше продолжало бы свою игру с выявленной агентурной сетью. Однако ситуация в очередной раз изменилась в 2009 году. Федералы узнали, что в США приехали два новых агента СВР. Это были шпионы нового типа. Они прибыли под своими настоящими именами совершенно легально. Речь шла о Михаиле Семенко и Анне Чапман. Эта пара привезла с собой совершенно новую систему связи с Центром. Морзянка и старые коды на дискетах ушли в прошлое. ФБР рисковало утратить контроль над обменом донесениями и инструкциями между шпионами и Москвой.

Анна Чапман и Михаил Семенко были шпионами нового поколения. Фото FBI

Семенко прибыл по студенческой визе. «Очень умный молодой человек, свободно владел пятью иностранными языками, прекрасно учился в университете. Казалось, ничего подозрительного. Но мы все знали. И для нас это было важнейшее предупреждение. Российская разведка впервые воспользовалась визовой программой обучения для засылки в США своего агента!» — вспоминает Риччи.

«Анна Чапман! Молодая, красивая, секси… Очень амбициозная. Открыла собственную фирму по торговле недвижимостью — Property Finders. Этот бизнес позволял ей открыто встречаться с влиятельными людьми в самых различных сферах», — рассказывает Шелтон.

Агенты ФБР Мария Риччи, Тодд Шелтон, Алан Колер и Эд Фоли. Фото CBS NEWS

Он и его коллеги обратили внимание на то, что Анна ни на секунду не расставалась со своим ноутбуком. Для деловой женщины это было нормально. Однако вскоре федералы поняли, что этот ноутбук нафарширован дополнительными программами, что позволяло ему передавать информацию даже в спящем режиме.

У куратора Чапман был точно такой же ноутбук. Ему и Анне достаточно было оказаться на расстоянии пары десятков метров друг от друга, чтобы обменяться донесениями и дальнейшими инструкциями. Они так и поступали. Чапман выходила куда-нибудь из офиса своей фирмы выпить кофе, перекусить, просто пройтись по центру Нью-Йорка. Куратор появлялся в том же районе. И все — обмен информацией состоялся!

Тянуть больше было нельзя. К тому же Потеев обратился с просьбой об «эвакуации». Он справедливо полагал, что его вот-вот могут раскрыть.

«Последние несколько дней перед арестом агентов были подлинным сумасшествием. Все офицеры штаба, задействованные в операции, работали круглосуточно и без выходных. У нас даже самолеты были в небе, чтобы следить за всеми подозреваемыми», — вспоминает Алан Колер.

«Для этой операции мы использовали практически всех наших сотрудников наружного наблюдения», — утверждает Эд Фоли, спецгагент ФБР, отвечавший за ведение наружной слежки в штате Нью Йорк.

Но была одна проблема. Для ареста четырех семейных пар, за которыми следили уже десять лет, материалов хватало с головой. А вот Чапман и Семенко оставались пока чистыми. Оснований для ареста у ФБР не было.

Тогда было решено, вспоминает Колер, провести операцию «под чужим флагом». Два американских контрразведчика, используя суперсекретные пароли и отзывы (по всей видимости, полученные от Потеева), вызвали на встречу Анну и Михаила. Естественно, в разных местах, но практически в одно время. Выдав себя за представителей Центра, они дали Чапман и Семенко по срочному заданию.

Михаилу велели спрятать в парке под мостом пачку денег — 5 000 долларов, завернутых в газету — якобы для другого разведчика. Анна должна была передать поддельный паспорт человеку, которого не знала. К полному удовлетворению ФБР Семенко и Чапман согласились.

Михаил Семенко в парке Виргиния. Фото FBI

Более того, контрразведчик, общавшийся с Анной в кофейне, завел с ней разговор о ее ноутбуке. И Чапман подтвердила, что использует его для передачи донесений. Неожиданно для всех она охотно протянула ноутбук собеседнику!

На записи видно, как российская шпионка Анна Чапман встречается с агентом под прикрытием в нью-йоркском кафе 6 июня 2010 года. Фото FBI

Американцы не могли поверить, что жили рядом с «русскими шпионами»

27 июня 2010 года были произведены аресты. Даже в этой завершающей фазе операции ФБР пришлось торопиться и немного изменить свои планы. Выяснилось, что Дональд Хитфилд неожиданно купил билет на самолет для себя и одного из своих детей, чтобы лететь в Европу. Упускать его было нельзя. Поэтому все нужно было успеть сделать до 23:00, пока Хитфилд еще находился дома.

Эд Фоли говорит, что никогда не забудет тот вечер. Не забудут его и жители нескольких американских пригородов, высыпавшие на тихие улицы, когда к их соседям, которых они знали долгие годы, вдруг приехали вооруженные агенты ФБР. Многие из них до сих пор не могут поверить, что жили рядом с «русскими шпионами». «Если бы вы сказали мне, что они марсиане, я бы и то больше поверил», — говорит один из бывших соседей Мерфи.

Ричард Мерфи взят под стражу ФБР возле своего дома в Монтклере (штат Нью-Джерси). Фото FBI

Сразу после ареста шпионов состоялся телефонный разговор между Вашингтоном и Москвой. Бывший директор ЦРУ Леон Панетта вспоминает: «Я позвонил своему российскому коллеге Михаилу Фрадкову, который тогда возглавлял СВР. И сказал ему: „Мы взяли десять человек, это ваши люди“. И Фрадков спокойно ответил: „Да, это мои люди“. И тут на лице у всех, кто был со мной в кабинете, отобразилось такое — вау! Россияне это признают, он признал. что мы арестовали шпионов… После этого начались переговоры…»

27 июня 2010 года ФБР арестовало 10 человек по обвинению в шпионаже

Когда была достигнута договоренность об обмене, всех десятерых отправили одним самолетом. Сопровождали их те самые агенты ФБР, которые годами следили за ними. Риччи вспоминает, что это был очень необычный полет. «Мы оказались все вместе. Я даже думала, что знаю этих людей лучше, чем некоторых членов моей семьи!» — с иронией говорит она.

Некоторые из россиян в ходе полета были очень мрачными, другие отнеслись ко всему философски, рассказывают сопровождавшие россиян сотрудники ФБР.

«Когда вы ведете много лет какого-то иностранного агента, вы видите его только через призму работы, видите в нем плохого парня. Но когда вы встречаете его лично, все меняется», — согласен с ней Колер.

«Их дети рождались и вырастали на наших глазах. Болели, шли в школу… Мы в самолете разговаривали с этими людьми. Одни были подавлены. Особенно Ричард Мерфи. Он был уверен, что их провал стал следствием чьей-то ошибки. Другие отнеслись к случившемуся спокойно. Я поговорил с Зоттоли. Он уже успел признаться, что является гражданином России, что жил в США под чужим именем. Я спросил его, как долго он намеревался оставаться в Америке. И он ответил — остался бы навсегда! Признался, что ему очень понравилось жить в США. Все было отлично…» — вспоминает Шелтон.

Обмен состоялся в Вене. Из четырех семей, высланных в Россию, три воссоединились со своими детьми. Только сын Михаила Васенкова Хуан Ласаро-младший принял решение жить в США. Правительство Соединенных Штатов не стало ему препятствовать в этом. Хуан стал профессиональным пианистом…

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Фото CBS

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