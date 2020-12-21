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Навальный позвонил своему убийце и сделал видео

14:22 21 декабря 2020
Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный позвонил одному из сотрудников ФСБ, которого расследователи считают причастным к попытке его отравления, и узнал от него много информации, «достаточной, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления».

«Это невероятно. Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это — просто работа. Мой собеседник — военный химик из ФСБшной группы отравителей — отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления», — пишет Навальный в комментарии к видео, выложенному в сеть.

Запись разговора он назвал «просто документом эпохи»: «Из нее вы узнаете, насколько чудовищную систему создал в России вор Путин ради того, чтобы удержаться у власти».

По словам Навального, Константин Борисович Кудрявцев — военный химик из института криминалистики ФСБ — разговаривал с ним 45 минут, полагая, что беседует с помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

«На начало разговора мы о Кудрявцеве знали только три вещи. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик, и что 25 августа он летал в Омск. Поэтому я предполагал, что он забрал из больницы мою одежду. А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали. Сейчас я говорю совершенно официально и направлю все соответствующие заявления. Мы знаем, что он сотрудник ФСБ. Сейчас вы услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это он. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления», — утверждает Навальный.

На днях российский президент Владимир Путин, у которого на пресс-конференции спросили о деле об отравлении Навального, заявил, мол, хотели бы отравить — отравили бы. Он также дал понять, почему никогда не называет фамилию оппозиционера — хозяин Кремля опасается, что Навальный «подтянется» до его уровня.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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Навальный позвонил своему убийце и сделал видео

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